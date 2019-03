Snabb årsdebut av B.W.Mimmi på Bollnästravet

– Faktiskt en helt otrolig tid den här tiden på året, kommenterade Ulf segertiden 1.24,7/1 660 meter.

– Hon har haft väldigt kapacitet, men ett hårt humör och pullat bort mycket krafter, men nu gick det så pass fort att hon kunde ligga utvändigt ledaren.

Daniel Wäjersten fick för sin del i dubbel bemärkelse en pangstart på säsongen för Global Well Off. Från tillägg satt han i ledningen efter 160 meter och via 1.17,2 första varvet gled hon enkelt undan till slut via 1.14,5 sista tusen.

– Hon är väldigt startsnabb, kommenterade han inledningen och tillade om avslutningen av fjolåret;

– Hon var kanske lite sliten då efter att ha varit ute i Breeders Crown-semifinal bland annat.

Mot den bakgrunden var Daniel helnöjd med årsdebuten.

– Hon får tio av tio och det var skönt att se att hon fungerade med öppet huvudlag och järnskor.

Redan nästa vecka kan det bli start igen.

– Det finns ett diamantstolopp på Bergsåker då som jag funderar på.

Daniel fick även avrunda på V4 genom Hot Pride som tog rygg på Urchin på sista bortre och efter grepp i början av upploppet blev det enkelt sista biten.

– Det blev perfekt med 1.14-1.15 på varvet och då förstod jag att han skulle kunna vara bland de tre i alla fall, sade Daniel.

Första segern i regi Robert Skoglund tog före det Åsafaksen som för Ulf Ohlsson bara var bäst efter ett tufft slutvarv.

– Han värmde väldigt bra, kommenterade Ohlsson.

– Men sedan tappade vi mycket från start bakom dåliga ryggar och då trodde jag att det skulle bli svårt, men han var verkligen rejäl sista 1200, fortsatte Ohlsson som hade grepp om loppet redan i sista kurvan.

I det avslutande loppet var Joakim Elfing-tränade Luksom i en klass för sig tillsammans med Ulf Ohlsson. Efter en fin resa i tredje ytter gick Ohlsson på sista bortre och Luksom avgjorde enkelt utan att vara bottnad på 1.14,5/1 660 meter.

MATS PERSSON