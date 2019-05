Mats Persson inför V64 på Hagmyren: "Ärrade kämpar blandat med talanger"

En verkligt blandad sådan med ärrade kämpar blandat med talangfulla treåringar och i Hovisloppet (V64-2) möts en kvartett som samtliga verkligen visat framfötterna så här långt och man kan undra hur fort det kommer att gå egentligen i det här loppet. Spelmässigt inleder vi och avslutar med en spik då både Kiss Of Judas (V64-1) och Mjölner Marius (V64-6) känns snäppet bättre än sina konkurrenter i respektive lopp.

MATS PERSSON

V64-1

Kiss Of Judas har efter en tredjeplats i debuten radat upp segrar och jagar fjärde raka. Framante blev fråntagen segern efter en trång situationi vid ingången till upploppet men formen kan ingen ta ifrån honom. Chip’n Joy har också form och ett bra smygläge. Rally Frans kan en del och skulle det bli fatt på loppet blir han intressant.

Ranking: 6-10-9-12-8-4-2-1-3-5-7-11

V64-2

Rappjerv har bästa läget och chans att hålla undan hela vägen. Axel Sigfrid har gjort allt rätt så här långt och är så snabb från början att han kanske kan rygga den förstnämnde direkt. Järvsö Elling inledde med två raka segrar innan han senast var tvåa bakom Tekno Jerven. Räknas också. Tekno Jerven är kanske snabbast av alla men även den krångligaste och riskerar att tappa ytterligare mark från start trots att han startar ensam på sin fålla.

Ranking: 1-5-4-6-2-3

V64-3

In Vain Sund har inte vunnit på väldigt länge men står riktigt bra till den här gången. Weekend Fun har hög grundkapacitet och skall räknas tidigt. Cool Keeper är vrålsnygga ut och ett spetsbud trots läget. Going For Gold Zaz gick en 1.10-tid näst senast och måste också streckas trots läget.

Ranking: 3-5-6-7-9-4-8-1-2

V64-4

Thess Vilja är talangfull och har bästa läget. Svärting A.C. går bra varje gång och får snart en seger. Åsafaksen galopperade bort sig senast men möter lite enklare motstånd nu. Texida har varit jättefin i två raka segrar och har ett kanonläge.

Ranking: 1-11-12-3-7-5-9-10-6-8-4-2-15-14-13

V64-5

Merritt var fin vid segern i ett breddlopp senast men duger bra även här. Min Vilja avgjorde från utvändigt ledaren senast och streckas även här. Doyoucash In visade form vid segern senast men har ett tråkigt läge nu. Tempel L.B. gör debut i ny regi och är svår att sätta in i loppet.

Ranking: 3-6-8-7-1-15-12-13-14-5-11-10-2-4-9

V64-6

Mjölner Marius har hög segerprocent och från det här läget blir han svårstoppad. Björlifix tävlar på bra och är alltid med långt framme. Myrsjös Stalo är riktigt på gång för dagen och blir bara bättre. Zitor är snabb och kan vara en rysare

Ranking: 4-7-5-6-2-1-9-10-8-3

Systemförslag

V64-1: 6 Kiss Of Judas

Res: 10,9

V64-2: 1,4,5,6

Res: 2,3

V64-3: 3,5,6,7

Res: 9,4

V64-4: 1,3,11,12

Res: 7,5

V64-5: 1,3,6,7,8,12,13,15

Res: 14,5

V64-6: 4 Mjölner Marius

Res: 7,5

Rader: 512

Kostnad: 512 kronor

Dagens Dubbel:

Avd 1: 1,3,6,7,8

Avd 2: 4

Kombinationer: 5

Övriga lopp

Lopp 1: 5 B.W.Rune - 6 Möller Tor. Outs: 4 Guli Major.

Lopp 2: 5 Destination Zet - 10 Mellby Highball - 11 Bryderi. Outs: 13 Just Celebration.

Lopp 3: 2 Valuta E.W. - 5 Gigaro Am - 7 D.Day Zet. Outs: 15 Vision D’Inverne.

Lopp 10: 2 Conrads Janne - 3 Kapris Kap - 5 Skytrain. Outs: 4 Utelek.