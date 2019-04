Mats Persson inför V64 på Bollnästravet: "Flera intressanta individer i startlistorna"

De två senaste åren har han segrat direkt och det finns inget som talar för att det skall gå sämre den här gången. Ett givet singelstreck med andra ord.

V64-1

Super Zantos har visat toppform hela vintern och med sin startsnabbhet kan han leda från start till mål. Don’t Mind Me hade en fin säsong ifjol och gör intressant årsdebut. Only One Winner var positiv i comebacken efter långt tävlingsuppehåll och borde vara ännu bättre nu. Victor A.U. är gedigen och gör alltid sitt.

Ranking: 3-6-1-8–2-7-5-4

V64-2

Lome Storm har inlett karriären med två raka segrar och startar med bra chans igen från sitt fina utgångsläge. Stallkamraten Valle Lukas är inte så mycket sämre och kanske kan utmana. Willmin galopperade bort sig i årsdebuten men visade bra kapacitet i sina starter under fjolåret. Ivarslegend är snabb värre men lite krånglig och utgångsläget missgynnar.

Ranking: 1-2-5-13-6-8-10-9-4-3-11-15-7-12-14

V64-3

Intense Boko tävlade på bra under fjolåret även om det bara blev en seger. Van att möta lite tuffare motstånd och skall räknas direkt i årsdebuten. Volusia Bell kommer från ett formstall och är i kommande kapacitetsmässigt. Åsens Boogie är bättre än raden och värd att passa. T.Wall’s Inferno gör debut i amatörregi och är också värd att se upp med.

Ranking: 10-8-6-11-4-3-2-5-9-12-1-7

V64-4

Månprinsen A.M. gör spännande årsdebut och det mesta talar för att han som vanligt kommer att vinna. Pydin var fullt godkänd i sin årsdebut och tänkbar om den förre skulle missa. Art Nökkve har en fin proposition men har inte startat sedan september. Hulte Magnus kommer från ett ännu längre tävlingsuppehåll och brukar behöva något lopp i kroppen.

Ranking: 6-3-2-4-1-5-7

V64-5

Fighting Bax har hittat ett propositionsmässigt perfekt lopp och bör ha en vettig segerchans. R.K.Rapida gjorde det bra under fjolåret och är ett tidigt bud i sin årsdebut. Pas Pale är bättre än raden och har absolut rätt läge. Bella On Tour är mycket bättre än raden och loppets verkliga rysare.

Ranking: 10-5-1-8-9-2-4-3-6-7

V64-6

Global Well Off vann direkt i sin årsdebut och lär knappast vara sämre med lopp i kroppen. Flair Delice tävlar jämnt och bra och är säkert med långt framme igen. Västerbo Isolde gör bra lopp varje gång och är säkert med där framme även nu. Almostunreal har ett bra läge och skulle hon kunna utnyttja det till en fin position kan hon överraska.

Ranking: 14-12-8-11-1-3-13-9-5-7-6-15-10-2-4

Systemförslag

V64-1: 3,6

Res: 1,8

V64-2: 1,2

Res: 5,13

V64-3: Alla tolv hästarna

Res: 10,8

V64-4: 6 Månprinsen A.M.

Res: 3,2

V64-5: 1,5,8,10

Res: 9,2

V64-6: 8,12,14

Res: 11,1

Rader: 576

Kostnad: 576 kronor

Dagens Dubbel:

Avd 1: 1,5,8,10

Avd 2: 14 Global Well Off

Kombinationer: 4

Övriga lopp

Lopp 1: 3 Huddlestone - 5 Bottnas Gouverneur - 1 Cash Case. Outs: 10 Mannen.

Lopp 2: 7 Rappjerv - 1 Skeie Lotta - 3 Ängsdotter. Outs: 10 Önnes Skogman.

Lopp 3: 14 Melizza - 4 Corbusier Heavensent - 2 Some Zin. Outs: 6 Pelle Roc.

Lopp 10: 4 Toutre- 6 Djorkaeff Sisu - 7 Diamondinthesky. Outs: 8 Quatre Star.

Mats Persson