Dubbla dubbelsegrar när Bollnäs körde lunchtrav: "Gick väldigt väldigt sakta"

– Vi vann väldigt säkert men det var bra att vi fick en häst utvändigt som vi kunde tävla emot då han går undan bra, sade Rikard som dessutom vann med Jan-Olov Persson-tränade Scorpion efter en stark avslutning i spåren sista 700 meterna.

– Jag körde till från början och fick en bra position i tredje ytter, sade Rikard.

– Sedan hade han lite problem i sista kurvan och var nära galopp där, men han har bra styrka, fortsatte han efter segern på 1.28,8a/2 140 meter.

Resten av lunchen gick till Ulf Ohlsson och först ut var han med Sandra Lisell-tränade Ior Tooma som tog karriärens första seger efter tidigt avancemang till utvändigt ledaren.

– Det gick väldigt, väldigt sakta så jag sökte mig framåt, sade Ulf Ohlsson.

– Sedan visade han bra löpskalle då aktionen inte stämde, men han kämpade hela vägen och det räckte, fortsatte han efter att ha avgjort mot ledande storfavoriten Jackpot Band.

Ohlsson avslutade sedan V4-spelet med Lars Wikström-tränade Above All Ås som tävlade i en egen klass i det här sällskapet och rundade till seger via 1.14,6 sista tusen.

– Han fick en långsida, sedan kunde han vila en bit innan han gick ut igen, men han visade form, sade Ohlsson efter segern på 1.14,7/1 660 meter.

Även det avslutande P21-loppet gick till Ohlsson bakom Svante Båth-tränade Beam Me Up Scotty.

– Han var jättefin och idag väldigt fin i travet.

– Hon känns stark och rejäl så tanken var att hålla bra tempo, förklarade Ohlsson som tidigt körde till ledningen och vann ohotad på 1.17,0/1 660 meter.

Mats Persson