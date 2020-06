Trafikverket startar utredning efter dödsolyckan – boende kräver åtgärder: "Det har gått för långt"

Flera närboende omkring Trogsta har vid upprepade tillfällen kontaktat både Trafikverket och Region Gävleborg med synpunkter på de brister de ser längs med väg 84, vid korsningen Norrbo/Trogsta, strax väster om Forsa kyrka.

– Vi skulle vilja få till en avsvängningsfil och refuger, och åtminstone ett omkörningsförbud med en heldragen mittlinje på 84:an och stopplikt vid utfarterna. Det borde inte vara så omfattande att ordna. Det är mycket trafik hela året och det händer hela tiden att folk kör om, fast det är en farlig korsning här, säger Michel Jansson och fortsätter:

– Avfarterna mot Näsviken och Forsa folkhögskola har gjorts mycket säkrare, med en avsvängningsfiler. Men här är det bara kameran som gjort någon skillnad, innan den kom upp var det ingen som höll hastigheten sedan den sänktes till 70 här.

Boende har också efterfrågat förbättrad säkerhet när det gäller bussar och skolskjutsar, exempelvis genom en gångtunnel.

– För att komma till och från bussen måste högstadie- och gymnasieelever både korsa och gå en bra bit längs med väg 84, och det är få som skulle vilja låta sina barn gå längs med den vägen, säger Michel Jansson.

Efter synpunkterna har hastigheten på sträckan sänkts från 90 till 70 och en fartkamera har satts upp. Men kring större förändringar som efterfrågats har beskeden bland annat varit: "Ert önskemål är mottaget men om det kan prioriteras något i framtiden för just den här platsen kan vi tyvärr inte lämna besked om i nuläget.", samt: "Denna korsning är inte särskilt drabbad även om allvarliga olyckor skett. Det finns dock många andra korsningar som är mer olycksdrabbade och endast de allvarligaste bristerna brukar vara möjligt att finansiera."

Oavsett hur olyckan på måndagskvällen gick till, då en 16-årig pojke omkom efter en kollision mellan en moped och en lastbil, så är Michel Jansson inte förvånad över att det sker på platsen.

– Man blir förbannad över att någon måste mista livet. Det har gått för långt när sådant här händer, säger han och understryker att det inte handlar om att diskutera olyckan på måndagen, utan att sätta fokus på problemen på sträckan för att inte fler olyckor ska ske.

På Trafikverket känner man till problemen vid den berörda korsningen.

– Vi har haft ögonen på den här korsningen under en längre tid, och det har kommit in diverse åtgärdsförslag. Vi är väldigt tacksamma för att vi får in synpunkter från allmänheten, säger Henrik Schelin, åtgärdsbeställare på Trafikverket.

Myndigheten kommer nu att göra en olycksutredning efter dödsolyckan på måndagen.

– Vi tillsätter en utredning vid alla dödsolyckor, och kommer att analysera vad det är som har hänt i det här fallet. Eventuella åtgärdsförslag, och om de i sin tur är möjliga att prioritera, avgörs inte i samband med utredningen utan blir en fråga för kommande planering. Jag vill inte föregå den utredningen om vad som är lämpligast att göra på den här platsen, säger han och fortsätter:

– Vi vill inte spekulera kring olyckan, men jag förstår också att det finns en frustration när man har fört fram synpunkter, och så inträffar det värsta tänkbara, säger han.

Han menar dock att Trafikverket har genomfört en rad åtgärder efter att synpunkter kommit in, bland annat genom nedsatt hastighet på sträckan och en hastighetskamera.

– Vi har också satt upp räcken, förbättrat hållplatser och satt upp tydliga skyltar för att visa att man närmar sig en korsning. Alla åtgärdsförslag hanteras och diskuteras men det är ett löpande arbete och det är mycket att göra i förhållande till vad vi har möjlighet till, säger han.

Korsningen och sträckan ingår inte i Region Gävleborgs länsplan över prioriterade åtgärder av infrastrukturen.

– Den görs efter trafiksäkerhet och olycksstatistik, men det är också en prioritering av de behov som finns vid alla korsningar och all olycksdata vi har i hela länet, och de politiska prioriteringar som finns för infrastrukturen, säger Madelene Håkansson, regionens infrastrukturstrateg.

– När det handlar om större investeringar och om det ska byggas något nytt är det regionpolitiken eller hållbarhetsnämnden som tar beslut om det. Men vi har många vägar i länet och inte så mycket pengar att åtgärda bristerna för, säger hon.