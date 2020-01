Tove målade sig frisk – nu startar hon eget för att hjälpa andra: "Kändes som ett misslyckande"

De första tecknen på att Tove Höglund inte mådde bra var diffusa.

– Jag blev irriterad. Jag började störa mig på människor och snäsa av folk, och det är inte likt mig, berättar hon.

Sedan kom tydligare tecken, som att hon blev yr och att närminnet började svika. Något hon bland annat märkte av i jobbet som lärare.

– En förälder kunde ringa mig och berätta att barnet skulle till tandläkaren dagen därpå. Men så ringde jag ändå dagen efter och frågade var barnet var. Det var obehagligt, säger Tove Höglund.

Varningssignalerna gjorde att hon till slut gick till en läkare i december 2018.

– Jag sa att jag behövde prata med någon om hur jag skulle hantera stress. Jag fick göra ett test, och fick skyhöga poäng. Läkaren sjukskrev mig direkt.

När hon väl hade blivit sjukskriven gick luften ur henne helt. Den första månaden orkade hon knappt lämna sängen.

– Det kändes som ett misslyckande, jag som alltid hade fixat hur mycket som helst orkade ingenting.

Men så, när det hade gått en månad fick hon plötsligt ett sug efter att skapa.

– När jag låg där och tittade ut genom fönstret kände jag att jag bara skulle vilja svepa med grön färg, berättar Tove Höglund samtidigt som hon drar handen genom luften med en osynlig pensel.

Hon hade aldrig målat tidigare så hon kontaktade en konstnärskompis för att få lite tips om hur hon skulle börja. Sedan köpte hon färg och satte igång.

– Jag är en riktig prestationsmänniska. Men det här var helt kravlöst. Eftersom jag aldrig hade målat tidigare behövde det inte ens bli fint. Jag gjorde det bara för mig själv.

Läs också: Hälsocentralen kraftsamlade mot psykisk ohälsa

Tove Höglund kände hur det fick henne att slappna av.

– Jag kom in i ett riktigt flow. När jag målade tänkte jag inte på något annat. Jag, som aldrig gör det i vanliga fall, kunde glömma bort att äta. Från att allt hade varit tungt och tråkigt kändes det härligt och lätt.

Under sjukskrivningen har Tove Höglund även tagit dagliga promenader, gått en kurs i mindfulness och fått prova KBT-terapi via vårdcentralen. Men hon upplever att just måleriet har varit en starkt bidragande orsak till att hon nu mår bra igen.

När hon mådde bättre försökte hon gå tillbaka till läraryrket men blev snabbt sjuk igen, så nu har hon beslutat att byta bana. Strax innan jul startade hon ett eget företag, som bland annat ska erbjuda konstterapi.

– Jag håller på att gå en kurs för att bli livscoach. Min dröm är att stressade personer ska få komma hit och måla och varva ner, säger hon.

På lördag den 11 januari har Tove Höglund bjudit in till vernissage hemma i Komministergården i Edsbyn, för att fira att det var ett år sedan som hon började måla. Det är hennes andra vernissage hon bjuder in till, den första hade hon i somras. Mottagandet då var varmt och hon sålde 17 tavlor.

– Det var jätteroligt. Jag fick fantastisk respons.

Även om hennes sjukdomstid har varit jobbig både för henne och familjen så känner hon att den har fört något positivt med sig.

– Motgångar gör att man utvecklas. Det är tack vare mitt utmattningssyndrom som jag började måla.