Torkel Bohjort: En 100-åring värd att klä av sig naken för

Kanske har han ett litet klockspel i grenen. Eller skyler sig med en sliten vibrafon. Vilket instrument ni väljer att se där är oomkullrunkeligen erat högst egna beslut. Men vi håller för bövelen stilen va, så ingen jävla mungiga.

Kanske dröjer sig en solstråle kvar i köket? Ett stilla blänk i mobilskärmen eller som ett varmt ljus över den förföriska trycksvärtan från papperstidningen. Kanske sträcker sig den nakne krönikören, så att vaderna spelar i det disiga morgonljuset, när ni ber honom langa osten?

Plirar han inte lite smått pillemariskt under lugg?

Kanske sitter ni, förstummade över denna skönhet?

Tänk er nu att allt detta vackra är ”Burt Bacharach”.

Försök att fokusera på nåt annat nu. Tänk att en granne kommer in med fina kläder i sin famn och att den nyss så spänstigt oklädde mannen drar dessa på sig.

Åse gärna, medan leverpastejmackan glider ner, hur fint dessa plagg ackompanjerar den nakna kroppen.

Vilken passform!!! Så vackert kläderna vilar över denna muskellösa lekamen.

Tänk er nu att de vackra plaggen är ”Hal David”.

Utan Hal David vore Burt Bacharach ”bara” en vacker kropp.

Eller, om vi ska prata klarspråk: utan Hal Davids texter vore de melodier Burt Bacharach plitat ner bara vackra toner.

Utan Hal David – en kompositör.

Med Hal David vid sin sida – en pop-ikon.

Precis som Elton John behövde en Bernie Taupin. Carole King en Gerry Goffin. Jagger behöver Richards och Lennon en McCartney ...

Harold Lane ”Hal” David är mannen som plitade ner texten till Close to you, som – all världens hjärta och smärta övervägd – är det vackraste nån människa någonsin har författat om det vi som är lite veka i mitten kallar kärlek.

”Why do birds suddenly appear/Every time you are near?/Just like me, they long to be... close to you”

Suck.

”Why do stars fall down from the sky/Every time you walk by?/Just like me, they long to be... close to you”

Och när man tror att det inte kan bli vackrare:

”On the day that you were born the angels got together/And

decided to create a dream come true/So they sprinkled moon dust in your hair/And golden starlight in your eyes of blue”

Utan Hal Davids ord vore Burt Bacharach mest toner. Hur förtrollande de än må vara.

Varför denna lika plötsliga som varma vurm för Hal David? Det var ju mer än åtta år sedan han dog. Sant. Men det är också så att han om ganska precis om en månad skulle ha fyllt 100 år.

Det är absolut värt att uppmärksamma.