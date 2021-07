Topplaget för tufft för HuFF – spaningar och betyg från Sandviken

Matchen i korthet

Efter några trevande första minuter tog Sandviken befälet och agerade med ett topplags auktoritet inför en stor publik på gamla Jernvallen VM-arenan. Det var tryck och chanser när Sebastian Jonsson fick kliva in i hetluften direkt i Hudiksvalls mål. Efter starkt förarbete av Rasmus Bonde kunde John Junior trycka in ett tidigt ledningsmål, och efter en dryg kvart hade SIF ökat på till 2–0 och kopplat ett redigt grepp.

Hudiksvall fick en chans att komma in i matchen när Cihan Sener, tillbaka efter avstängning, åkte på en smäll i boxen och satte säkert dit den påföljande straffen. Men just som HuFF var på väg att hitta en egen offensiv rytm, så kom käftsmällen när John Junior trollade in 3–1.

Andra halvlek blev spelmässigt något jämnare, men HuFF hade det jobbigt att brotta sig fram till några hetare chanser. Åtminstone fram till den 58:e minuten då mittbacken Wille Wallin klev fram och – lite tursamt - styrde in en reducering efter frispark. Mot alla odds var HuFF med i matchen igen!

Men även den här gången släcktes hoppet snabbt när Ahmed Bonnah satte en distinkt volley för 4–2 med 20 minuter kvar att spela. Och det läget förvaltade Sandviken för en lika säker som rättvis seger, även om HuFF hade några bud efter fler mål under slutfasen.

Matchens...

...inbjudning med armbågen

Hemmalaget ångade på till 2–0 i en okuvlig och effektiv rivstart. HuFF hade inte haft något att hota med, inte ett avslutat anfall – när det första trycket mot Sandvikens box slutar med att kapten Cihan Sener fälls av en armbåge i plytet. En säker straff senare var Hudiksvall med i matchen - för en kort stund åtminstone...

...femöringsvändning

Precis när HuFF var på väg att jobba sig in i matchen, då bjuder John Junior Igbarumah på en uppvisning i konsten att "vända på en femöring" – och avslutar elegant med att placera in 3–1 i långa hörnet.

...blytunga start

Sebastian Jonsson fick chansen att starta i målet, med Simon Elgh på bänken. Det kunde ju ha börjat roligare – redan i den nionde minuten kunde John Junior Igbarumah stänka in det tidiga ledningsmålet med ett direktskott.

...roliga siffra

Efter en så bister tid med pandemins långa skugga över tomma läktare är det en sällsam fröjd när det börjar fyllas på med mänsklig värme igen – den tolfte spelaren har varit så saknad. På klassiska Jernvallens gamla träläktare kom 423 åskådare för att njuta av ett effektivt hemmalag i sommarvärmen.

Matchens tre bästa HuFF-spelare

1) Cihan Sener

En spelsugen och energisk lagkapten var tillbaka efter avstängningen senast, och satte tonen snabbt när han vaskade fram straffen som han förvaltade på bästa sätt till sitt femte mål i serien. Tog kampen med starka hemmaspelare.

2) Amaro Bahtijar

Playmakern gjorde det han kunde för att stjäla och fördela bollar, och stod långa stunder upp starkt med en kreativa lösningar.

3) Pelle Hedlund

Slitvargen fortsätter att övertyga som viktig kugge på mittfältet, och orkar kriga i 90 plus minuter.

MATCHFAKTA

Division 1 Norra

Sandvikens IF–Hudiksvalls FF 4–2 (3–1)

Mål: 1–0 (9) John Junior, 2–0 (16) Christoffer Aspgren, 2–1 (20) Cihan Sener, straff, 3–1 (31) John Junior, 3–2 (58) William Wallin, 4–2 (69) Ahmed Bonnah.

Varningar, HuFF: Cihan Sener, Liam Collings.

Domare: Henrik Mohlin, Östersund.

Publik: 423.