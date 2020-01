Toppen mot botten när formstarkt Edsbyn startar om i söder: "Vill hitta nya nyanser att ha nytta av i ett slutspel"

Formen

► Edsbyn: Frillesås (h) 5–1, Sandviken (h) 8–0, Broberg (b) 5–0, Motala (h) 10–1.

► Åby/Tjureda: Villa Lidköping (b) 4–6, Frillesås (b) 2–5, Broberg (h) 1–2, Västerås (h) 0–12.

Läget i lagen

► Edsbyn: Inga problem, alla är disponibla och Edsbyn kör vidare med samma lag som senast.

► Åby/Tjureda: Jonathan Svensson saknades senast mot Villa Lidköping. Men talangen från Vetlanda är sannolikt tillbaka här.

Tränaren säger

– Vi är i en process nu där vi vill ta vårt spel ännu längre, det handlar om små steg och att hitta nya nyanser som vi kan ha nytta av i ett slutspel. Samtidigt krävs i en sådan här match att vi klarar av att gå in med samma koncentration och respekt som mot Frillesås hemma, då gjorde vi just det väldigt bra och då var det över efter sju minuter. Men om man i stället inleder trevande, då kan det bli full kamp ända in till målsnöret. Lite som det var när Åby Tjureda gav Villa en rejäl match senast. Det krävs att alla är inställda på att göra jobbet som tagit oss till toppen, säger Magnus "Kuben" Olsson.

Notera att...

► Edsbyn håller sin defensiv fortsatt supertät och har bara släppt in imponerande 38 mål på de 20 första matcherna, och håller därmed (bak)takten för att hota Villas rekord på 60 insläppta från förra säsongen.

► Nykomlingen Åby/Tjureda kämpar i en hård motvind och svår poängtorka. Men jumbon har samtidigt varit nära och gjort bra matcher mot starkt motstånd, som senast borta mot Villa Lidköping där det i paus bara var underläge med 2–3. Till slut blev det knapp förlust med 4–6. Flera lag har också fått slita hårt för att bärga poäng i Eriksson Arena, Broberg kom undan med 2–1 och blotta förskräckelsen.

► Oscar Wikblad fortsätter att vara het i skytteligans toppstrid, med sina 27 mål är han två efter ledande Christian Mickelsson. Övriga i racet är Martin Söderberg (28) och villas Jocke Andersson (26).

► Åby/Tjureda är seriens sämsta hörnlag, med mål på fyra procent av försöken. Edsbyn är näst bäst med 14 procent (AIK har 15 procent).

► Filip Bringe är Åby Tjuredas främsta offensiva hot och har noterat elva mål, Andreas Lysell har gjort åtta.

► Edsbyn har ännu inte mött Åby/Tjureda, hemmareturen kommer i näst sista omgången.

Så följer du matchen

Bandypuls och Helahälsingland liverapporterar från matchen med start 18.55.