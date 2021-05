Toppbackar, målvakt och egen produkt – nu lämnar de HHC: "Kommer inte som en överraskning"

I en intervju med Sporten strax efter säsongens slut kommenterade HHC:s sportchef Lars "Lillis" Lövblom läget kring toppspelarna, så som Andreas Söderberg och Jesper Wiberg, så här:

– Vi vill ha Andreas kvar, och det vet han också. Vi har en bra dialog och han har trivts väldigt här, men sedan beror det ju på vilka andra erbjudanden han får. Och det gäller även Wiberg, gemensamt för spetslirarna är att om det blir ettan så blir det HHC. Men vi har vår plats som nummer tre i näringskedjan

Nu står det klart att i alla fall Andreas Söderberg kommer att lämna. Samma sak gäller även Oliver Tornerefelt, Hugo Enock, Andreas Zetterman och Linus Hedman.

I sina sociala medier hintar HHC sedan om att det den närmaste tiden kommer att dyka upp kontraktsförlängningar.

Sporten kommenterar – spelarna som lämnar HHC:

Oliver Tornerefelt, målvakt

Kom till HHC under säsongen 2019/2020.

Kommentar: Den nu 22-årige målvakten plockades in av HHC i slutdelen av säsongen 2019/2020 när Magnus Åkerlund blev skadad. Bildade under den gångna säsongen ett jämnt målvaktspar med Andreas Bosson och under grundserien och allettan fick Tornerefelt stå en hel del matcher.

Väl i slutspel och kvalserie satsade HHC däremot på Andreas Bosson som radade upp fina insatser vilket förpassade Tornerefelt till bänken. Avslutade däremot säsongen med ett inhopp och startade också den sista matchen.

Andreas Söderberg, back

Kom till HHC inför förra säsongen.

Kommentar: En av HHC:s mest framträdande spelare den här säsongen som fick ta en stor roll efter att både Erik Flood och Simon Löf lämnat klubben. Spelade oerhört mycket, speciellt under slutdelen av säsongen. Mycket viktig med sin rutin och gjorde sällan några misstag.

Så klart ett tungt tapp för HHC, men att han lämnar kommer inte som en överraskning. Kan absolut spela på en högre nivå och var under säsongen utlånad till allsvenska Almtuna ett par matcher.

Hugo Enock, back

Kom till HHC inför säsongen 2019/2020.

Kommentar: När han anslöt till HHC för knappt två år sedan hade Hugo Enock precis skolats om till forward. I HHC användes han också först som det, men återvände sedan till backplats. Var både skadad och sjuk under kvalserien, men har under de här två säsongerna vuxit fram till en publikfavorit. Har bjudit på bländade skridskoåkning och ett par riktigt fina mål.

Andreas Zetterman, back

Återvände till HHC inför säsongen 2019/2020.

Kommentar: Efter att ha spenderat juniortiden uppe i Skellefteå återvände Andreas Zetterman till moderklubben för två säsonger sedan. Har under de här två säsongerna fått begränsat med speltid och var också utlånad en del till Lindefallet första säsongen.

Linus Hedman, forward

Kom till HHC inför förra säsongen.

Kommentar: Var en av flera yngre spelare som anslöt till HHC inför den gångna säsongen när det skulle genomföras en föryngring i truppen. 20-åringen gjorde i HHC sin första hela säsong på seniornivå och noterades för 14 mål och 7 assist. Med publik på läktaren hade nog den här forwarden dragit ner en hel del uppskattande applåder med sin fart och sitt hårda jobb.