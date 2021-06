Tonåring misstänks för rå misshandel – ska ha sparkat jämnårig medvetslös

Det är ett åtal med ett flertal misstankar om angrepp med sparkar, slag och skallningar som har lämnats in vid Hudiksvalls tingsrätt. Den misstänkte, en man i övre tonåren och hemmahörande i Söderhamns kommun, häktades dessutom så sent som i början av juni efter ytterligare misstankar om en grov misshandel. Brottsmisstankar som inte berörs i det åtal som nu väckts gällande olika händelser som istället ska ha skett under fjolåret.

För drygt ett år sedan greps den då narkotikapåverkade mannen i närheten av en bensinstation i Ljusdal, där två personer strax innan hade blivit misshandlade. Vid gripandet var mannens knogar såriga och svullna och dessutom påträffades blod på hans skor.

Blodet visade sig komma från en av de jämnåriga som under natten hade misshandlats vid bensinstationen. Där misstänks mannen i övre tonåren först ha slagit en annan tonåring upprepade gångar i huvudet och sedan fällt eller slagit ytterligare en jämnårig man till marken.

Därefter misstänks mannen från Söderhamns kommun ha sparkat tonåringen upprepade gånger mot kroppen och huvudet för att sedan slå eller kasta en glasflaska i huvudet på mannen, som blev medvetslös av misshandeln.

Åklagaren anser att den åtalade mannen har gjort sig skyldig till två fall av misshandel, där det ena bedöms som grovt utifrån den hänsynslöshet och råhet som mannen visat.

Drygt fyra månader senare blev mannen på nytt föremål för polisen, sedan en patrull larmats om en misshandel i Arbrå. Där misstänks mannen ha gett sig på fyra jämnåriga, tre män och en kvinna, med våld.

Bland annat ska mannen ha skallat två personer, sparkat den tredje mannen och slagit kvinnan i magen, enligt åtalet. Dessutom misstänks han för att ha hotat att sticka en kniv i ett av brottsoffren om denne inte betalade pengar.

Nu åtalas mannen för en grov misshandel, fem fall av misshandel, två ringa narkotikabrott samt ett olaga hot. Av brottsmisstankarna har mannen erkänt ett ringa narkotikabrott.