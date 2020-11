Tomas vaktbolag gick i konkurs – nu satsar han på dykbutik: "Bland det häftigaste man kan göra"

Tomas Edin tog dykcertifikat när han var 30 år. Det var rätt sent, tycker han själv.

– Hade jag vetat hur roligt det var hade jag börjat mycket tidigare.

Men varför valde han dykning?

– Jag kunde inte bli astronaut, så då blev jag dykare i stället. Man upptäcker en helt ny värld. Oftast ser man bara vattenytan, men det finns ganska mycket därunder som man inte känner till. Att dyka är väldigt avslappnande, det kan nog närmast jämföras med mindfulness. Det är bara du och din andning under vattnet.

Sedan han tog dykcertifikatet har han bland annat hunnit med att jobba som dykinstruktör i Egypten, dyka på de flesta välkända dykställena runt om i världen, och utbildat mängder av dykare i Hälsingland. Och nu har han öppnat vad han tror är Sveriges nordligaste fysiska dykbutik.

– Jag är inte 100 procent säker, men så länge ingen säger nåt annat, så hävdar jag att det här är den nordligaste, säger han och skrattar.

Det var när han började gå igenom lådor och kartonger hemma som det slog honom; "jag har ju en hel butik". Dessutom hade han ett rum med egen ingång över i källaren, så med lite färg och hyllor var han färdig att ta emot kunder.

– Jag försöker ha mycket saker på en liten yta, förklarar han.

– Förbrukningsvaror, men även sånt som den vanlige snorklaren som ska åka utomlands för att snorkla är kundtyper som jag riktar in mig mot. Här kan de komma in och prova ett cyklop som de vet håller tätt och som de kan ha resten av livet.

En anledning till att han valde att öppna sin dykbutik nu är att han tvingades sätta sitt vaktbolag i konkurs på grund av coronapandemin. Tomas har jobbat som ordningsvakt sedan 1980-talet, och 1996 startade han företaget Gävleborgs vakttjänst.

Han hade 18 ordningsvakter på lönelistan när han såg sig nödgad att sätta företaget i konkurs.

– Det blev inget Hudikkalas, ingen marknad. Hela nöjesbranschen har det tungt, och det får följder för dem som levererar till krogarna. Ljud, ljus – och vakter, säger Tomas.

Först trodde nog de allra flesta att pandemin skulle vara över efter sommaren. Sen fick svenska folket veta att vi nog skulle räkna med att det skulle hålla i sig en bit in under hösten.

– Vi kollade likviditeten i företaget och gjorde bedömningen att vi skulle kunna hålla näsan över vattenytan. Men när även vinteranläggningarna ställde in, då var det spiken i kistan, konstaterar Tomas, som begärde företaget i konkurs den 2 november.

Men Tomas gav inte upp – i stället öppnade han sin dykbutik. Och trots att det inte är säsong, så tycker Tomas att butiken har fått ett bra mottagande. För intresset för dykning har ökat under coronapandmin, menar han.

– Vi har haft fler utbildningar än någonsin. Jag tror många byter ut sin utlandsresa mot att ta dykcert. De ser det som lite av ett äventyr, något att pricka av på sin "bucket-list."

Och Tomas förstår intresset.

– Dykning är en sorts frihet. Du är viktlös och kan röra dig åt alla håll och kanter. Det är bland det häftigaste man kan göra.

Men genom åren har han också kunnat se hur miljön under vattnet har förändrats.

– Blåsalgerna har försvunnit, liksom många fiskar, som plattfiskar. Och simpor ser man knappt nu.

Vad det beror på kan han bara spekulera i.

– Om det är miljöförstöring, allt hamnar i vattnet till slut, eller om det är skarvar och sälar som ätit upp dem. Jag tror det kanske är en kombination.

Det finns mycket att upptäcka under ytan längs hälsingekusten, säger Tomas. Han får ibland höra att det inte går att dyka i Sverige. Det är för mörkt och kallt, men det stämmer inte, säger Tomas.

– Nästan samtliga brukar säga "oj, det är mycket bättre sikt än vad jag trodde." Och det brukar vara fem, sex meter i varje fall.

Och det finns mycket att upptäcka under vattenytan. Längs hela kusten, från Söderhamn upp mot Sundsvall, finns det många vrak.

Tomas berättar att tiden stått stilla på havets botten, och på vraken kan man hitta saker som manskapet ombord hade med sig, som till exempel kritpipor.

En anledning till att det finns så många bevarade trävrak är det unika hav vi har längs kusten. Vattnet är inte sött och inte salt. Det är bräckt, och där trivs inte trämasken. Därför kan vraken ligga på botten i flera hundra år – precis som då de sjönk. Tänk bara på regalskeppet Vasa...

Det Tomas brinner allra mest för med dykningen är att fotografera.

– Det är nästan det som gör att jag fortsätter dyka, säger han och skrattar.

Självklart vill han att fler ska upptäcka möjligheten att fotografera under vatten, vilket är lättare än vad det låter. Därför säljer Tomas bland annat en kamera som förvandlar en vanlig Iphone till en undervattenskamera. Svårare än så behöver det inte vara.

Men kommer man till ett vrak, så är det "se men inte röra som gäller." Man får inte ta något från vraken man hittar.

– Det är alltid någon som äger sakerna, om inte en fysisk ägare, så ett försäkringsbolag. Och är vraket mer än 100 år gammalt går det under fornminneslagen, då får man inte ta något därifrån. Vi brukar säga "take only pictures, and leave only bubbels."