Tom talade ut om sin psykiska ohälsa – nu är han tillbaka från sjukskrivning: "Är okej att må dåligt"

I måndags fyllde Tom Hellberg 22 år. Han trivs utomordentligt med sitt jobb som klassresurs på Idenors skola, han spelar fotboll med Strands A-lag och håller på att utbilda sig till massör. Det låter som en helt vanlig, aktiv 22-åring. Men Tom kan inte minnas när han mådde riktigt bra senast. Vad han vet är att när han var i 14–15-årsåldern började han inse att det var något som inte stämde.

I våras kulminerade det med sjukhusbesök och sjukskrivning.

Läs här om Toms ångest och känslor.

Men det är främst alla samtal som hjälpt honom. Samtal med sin mamma, och samtal med sina vänner.

– De fick bli det ventilationsrum som jag behövde.

Och så är det förstås det ack så viktiga fotbollen. Han bytte klubbadress, från Forsa till Strand, inför vårsäsongen, och under hela sin sjukdomstid har Tom fortsatt träna fotboll med Strands A-lag.

Men det är långt ifrån varje träning som han gått till med lätt hjärta.

– Jag har inte varit taggad att träna varje gång. Det tar emot att åka iväg på sena kvällsträningar. Men så fort jag kommit dit så har jag fått så mycket energi. Och jag tror det har varit avgörande att jag har haft någonting att göra, så att jag inte bara åkte hem och satt mig ner. Alla i laget har accepterat att jag mått dåligt, och det är en stor anledning till att jag vågar stå för den jag är. Den sammanhållningen man får i ett lag, får man ingen annanstans.

Förutom att föreningen och träningen betytt mycket, så har tränare Per Morten Rinnan varit oerhört viktig för Tom under den här tiden.

– Utan honom vet jag inte om jag fixat det. Per Morten är en fantastisk människa, och det han säger kommer att hjälpa många, säger Tom, som kunde ringa Per Morten närsomhelst på dygnet. Mitt i natten, tidigt på morgonen, Per Morten fanns alltid där.

– Han har fru och barn, men trots det ställde han alltid upp för mig. Jag har tagit mycket tid av honom, och det är jag evigt tacksam över. Han är en otroligt viktig pusselbit.

Per Morten Rinnan blir rörd när han får höra hur mycket han betytt för Tom.

– När jag växte upp fick jag lära mig vad det betyder att vara det viktigaste man kan vara; en medmänniska. Tom har tagit steg i sin personliga utveckling, och jag har bara varit ett verktyg för honom när han har haft behov av det. Han har gjort en fantastisk resa med sin familj, och det har varit en ära att Tom har haft förtroende för mig, säger Per Morten Rinnan.

Efter att Tom varit sjukskriven i ett halvår började han känna sig piggare och ville börja arbeta igen. Så när rektorn på Idenors skola ringde och sa att de hade ett jobb åt honom där, blev han väldigt glad, med samtidigt nervös.

– Dels för att börja jobba igen, dels för att träffa nya människor. Men de har verkligen varit helt fantastiska. Både lärarna och eleverna. När jag är här mår jag bra. Jag jobbar i klass 6, och de är grymma! Man får så mycket tillbaka av eleverna, säger Tom.

Och Tom ger också mycket av sig själv till eleverna. Som en dag när det varit lite oroligt på en rast. Då beslutade Tom sig för att berätta om det mörker som omgett honom i så många år.

– Jag ville visa för dem att livet är så mycket mer än ett bråk på en rast. Jag ville visa att det är okej att må dåligt. Folk ser mig, en 22-årig kille som ler och är glad, men det är min uppgift att visa att jag har en sida där jag är ledsen och känslig. Om jag visar att det är okej att må dåligt, så kanske de förstår.

Det blev en känslosam eftermiddag. Tom grät, barnen grät, lärarkollegorna grät.

– Jag berörde nog många. Jag vill ge eleverna den bästa ryggsäck man kan ha, och jag tror de kommer att kunna ta det här med sig.

När Tom gick tillbaka från sjukskrivningen var det först på halvtid med anpassade arbetsuppgifter. Ganska snart kände han att han ville jobba åtminstone 75 procent, och sedan ungefär en månad jobbar han full tid.

– Jag kom till en superfin klass, jag kunde inte ha hamnat bättre. Mina kollegor är underbara, alltid glada. Vi skrattar ihop och vi är ledsna ihop, och det är jag jättetacksam över.

Han säger att han inte är bra, men mycket bättre än vad han varit tidigare.

– Det är inte så att jag är 100 procent frisk, men jag har lärt mig vilka verktyg jag ska använda för att klara av det.

Tom har lärt sig lyssna på vad hans kropp har att säga. Han behöver mycket eget utrymme, vissa dagar känner han sig pigg, andra dagar är han tröttare.

– Det kommer fortfarande små dippar, men dalarna är inte lika stora nu.

Tom kan inte peka på vad det är som gör att han mår dåligt.

– Det är något i mig.... Jag får svårt att andas och blir ledsen. Och jag blir oerhört ledsen, i stället för att bli normalt ledsen.

Han får ibland frågan när han kommer att bli frisk. Det är en fråga han inte kan svara på. Men det viktiga tycker Tom är att man accepterar att man mår dåligt, innan man gjort det kan man inte ta emot hjälp.

– Jag gjorde det lite för sent.

Samtidigt är Tom medveten om att inte alla i hans situation kommer tillbaka. Han beskriver det som att man måste upp på hästen igen, trots att man ramla av gång efter gång.

– Kan jag göra det så kan alla. För ett halvår sedan satt jag på tågrälsen och tänkte att "nu skiter jag i det här"– och nu är jag här. Nu kör jag bara på och gör det jag mår bra av. Jag har fantastiska människor runt omkring mig som accepterar mig som den jag är.

Tror Tom själv att han kommer att känna så här jämt?

– Nej, det tror jag inte, säger han med övertygelse.

– Jag tror att en dag kan jag blicka tillbaka och känna "så var det då". Men det är så pass färskt än, det är inte så länge sedan jag låg hemma i sängen och inte kom upp på morgonen. Man får må bättre och sämre, och när jag är med klassen mår jag bra. Dom är grymma.