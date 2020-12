Tog HuFF upp i ettan – nu lämnar backkuggen för seriekonkurrenten: "Känns verkligen rätt"

I mitten av oktober var Cristoffer "Våfflan" Ericson absolut en faktor i att HuFF tog klivet från tvåan och upp i division 1.

– Det var som en ganska dålig Hollywoodfilm, men med lyckligt slut den här gången, sa 30-åringen i glädjeyra efteråt.

Men när klubben nu tagit steget upp, tackar "Våfflan" för sig. Nästa säsong spelar han istället med seriekonkurrenten Gefle IF. Det stod klart under måndagen.

– Känslan är väldigt bra, det känns verkligen rätt. För mig är det Gefle IF som varit det allsvenska laget under alla år och därför känns det vekligheten bra att skriva på kontraktet. Det känns stort att tillhöra Gefle IF, säger Ericson till Gefles hemsida om beslutet.

Den stora anledningen till att valet föll på GIF, är enligt Ericson själv klubbens tränare Micke Bengtsson.

– Jag hade inte suttit här om det inte vore för Micke (Bengtsson, huvudtränare), det är verkligen tack vare honom. Vi känner varandra bra sedan tidigare, dels efter tiden han var tränare för Hudiksvalls FF men även sedan min tid på fotbollsgymnasiet uppe i Sundsvall, där han också var tränare.

För Gefles hemsida berättar Ericson också att diskussioner med klubben funnits tidigare.

– Det var aktuellt under sommaren men det kändes bra att fullfölja säsongen med HuFF när det gick bra för oss. Efter säsongen började vi diskutera igen och det kändes bra att byta, även om det såklart är tråkigt att lämna lagkompisarna. Jag hoppas kunna bidra med min rutin eftersom det är ett väldigt ungt lag.