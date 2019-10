Tips, trender och traditioner – de ordnade bröllopskväll i Hudiksvall: "Mer och mer personligt"

Nätverket Hälsingebröllop startades efter ett initiativ av fotografen Sabina Wixner och sömmerskan Matilda Olsson. Syftet är att samla kompetens, leverantörer och lokala företag som på olika sätt brukar involveras under bröllopsbestyr, för att samverka.

Under tisdagen anordnade gruppen en bröllopskväll för att inspirera och visa både trender, tips och idéer.

– Det var så roligt att se att det var kö utanför innan vi öppnade dörrarna. Det finns verkligen ett stort intresse och då är det jättebra att vi kan samlas och skapa ett nätverk på det här viset, säger Sabina Wixner, en van bröllopsfotograf.

På plats i Sabina Wixners och Matilda Olssons lokal på Storgatan fanns den blivande bruden Zhila Khalid tillsammans med vännen Marit Hedström.

– Jag ska gifta mig den 7 december och jag har inte planerat någonting alls nästan! Jag är ute i sista stund, men det ska nog gå bra, det ska vara ett enkelt bröllop, säger Zhila Khalid skrattande.

– Du fick tag på ringar i kväll i alla fall, säger Marit Hedström.

Och för att visa upp just ringar fanns bland andra Birgitta Jakobsson från Klockmaster också på plats.

– Det är många som har frågor, till exempel vad man kan göra av en släktring om man vill ha kvar gravyren, eller om man vill sätta i stenar – och det finns otroligt mycket man kan göra. Annars märker vi att många efterfrågar vitt guld, sådant brukar variera mellan generationer, säger hon.

Bröllopskvällen arrangerades även förra året, och i år har den nästan fördubblats i antal företag och aktörer.

En viktig del i att planera ett bröllop är att hitta en lokal. Därför var Jenny Gustafsson på plats för att informera om hälsingegården Hofra i Delsbo.

– Vi ville öppna upp gården och dela med oss av den fantastiskt fina logen vi har på gården, som passar perfekt för bröllop och fest. Vi har några bokningar inför nästa sommar, och de flesta som hör av sig har någon slags koppling till Hälsingland, säger hon och fortsätter:

– Det är ganska nystartat för våran del och det är jätteviktigt för oss att samverka med andra aktörer. Inom nätverket kan vi stärka varandra, säger hon.

När det handlar om trender för blommor och dekorationer lyfter Marie Westling, från Garage & Garden, ett hållbarhetstänk.

– Det är mycket torkade blommor på bröllop i dag. Man tar vara på blommor och växter i alla dess stadier, och det är både vackert och klimatsmart, säger hon och visar hur hon tillverkat en blomstervägg med återanvända gardiner och fastsydda konstblommor.

Vare sig det handlar om ett stort eller litet bröllop brukar maten vara en central del av festen – och då är det viktigt att lägga lite extra krut på dukningen, tycker Madeleine Granér Persson från butiken Ombonat.

– Oavsett när på året man gifter sig så kan man tänka på att ta in lite av säsongen i dukningen. Är det ett vinterbröllop skulle jag ta in gran- eller tallris, eller vitsippor under ett vårbröllop. En trend är också att man går ifrån det helt vita till lite mer rustik stil, med lite mer vintage. Och så blir det mer och mer personligt, säger hon.

Sömmerskan Matilda Olsson har lång erfarenhet av att sy bröllopsklänningar, och även här handlar det allt mer om att skräddarsy en personlig drömklänning, snarare än att följa trender.

– Att göra en klänning är en process, jag jobbar länge tillsammans med bruden för att kunna ta fram essensen av vad hon önskar sig. Ibland är man lika mycket psykolog som sömmerska. Det är ett ansvarsfullt uppdrag med stora förväntningar, men det är också det som är det roliga, och jag är trygg med hantverket.

Det kan vara allt från bohemiska stilar, klassisk spets till riktiga prinsessklänningar och det viktigaste är att bruden känner sig bekväm och som sitt allra vackraste jag, menar hon, och ger ytterligare ett tips:

– Man ska inte lyssna för mycket på vad andra tycker. Vill man ha en svart brudklänning så ska den få vara det – det finns inga rätt eller fel.

► Fler bilder från bröllopskvällen