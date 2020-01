Tioårsjubileum firas med världsstjärnor på scenen: "Det är en riktig drömbokning"

I sommar tioårsjubilerar Glada Hudik Summer Week. Det firar man med ett "preparty" för alla arrangerande klubbar där TT Grace och The Go Getters underhåller.

– Vi är jätteglada att vi fått hit TT Grace och The Go Getters. Det blir en bra blandning av musik som borde passa de flesta, säger en av arrangörerna, Bengan Holmberg.