Tio Vasalopp på tio dagar – Christer och Måns satte galet världsrekord för barnens skull

Christer Skog, föreläsare, idrotts- och hälsokonsult och före detta förbundskapten för svenska längdskidlandslaget, är sedan i måndags rykande färsk världsrekordhållare. Efter tio dagar och 90 mil på längdskidor, ivrigt påhejad av bland andra hustrun Pamela Andersson Alselind, journalist och författare från Hudiksvall, pustar han nu ut hemma i Stockholm.

Insåg ni innan ni satte igång hur galet det var?

– Ja, haha. Det var ju med skräck vi tog oss an det här, för vi insåg mängden olika yttre faktorer som vi inte kunde påverka. Som vädret med kyla, vind och nederbörd till exempel. Men när jag kom upp med idén kände jag samtidigt att det skulle vara görbart. Jag har ju åkt skidor i hela mitt liv, och jag byggde upplägget på erfarenheten som jag fått under våra cykelfärder runt jorden.

Varför gjorde ni det här?

– Det var för att samla in pengar till stiftelsen Viggo Foundation, som Måns startade för några år sedan. Det är en stiftelse som arbetar för barn med NPF-diagnoser, pengarna behövs så att de kan beredas möjligheter att idrotta. Måns son Viggo har autism, och vi ser ju hur bra han mår av att röra på sig.

Hur mycket pengar lyckades ni samla ihop?

– Vi hade ett mål på 100 000, men nu har det passerat 2 miljoner. Det är helt galet!

Hur laddar man för ett Vasalopp om dagen tio dagar i rad? Vad är viktigast?

– Det viktigaste är att få i sig tillräckligt med näring. Eftersom jag bränner 10 000–12 000 kalorier per dag så måste jag äta extremt mycket. Vi valde att äta riktig mat. De första dagarna åt vi två gånger per Vasalopp men sedan lade vi in ett tredje mål. Det blev pannkakor med sylt efter cirka 30 km, sedan blev det pasta med sås efter 60 km och när det var cirka 15 km kvar åt vi korv med bröd. Sedan fyllde vi på så mycket vi kunde under viloperioden, som var ungefär 16 timmar.

Vilket lopp i ordningen var svårast att ta sig igenom?

– Både känslan och de mätningar som vi gjorde visar att dag fyra till sju var de tyngsta. Samma mönster har vi upplevt på våra långa cykelturer och även när jag tränat elitidrottare under tunga träningsperioder.

Hur lång tid tog loppen?

– Snabbaste loppet gick på 8 timmar och 20 minuter och det långsammaste 9 timmar och 10 minuter. Tidsvariationen berodde mest på hur långa matstoppen var. Effektiva åktiden var nästan alla dagar 7,5 timmar.

Åkte ni långsammare för varje dag, eller var det mer vädret som styrde tiden?

– Det märkliga var att vädret inte styrde hastigheten så mycket som jag trott innan. Men det är ju så att vasaloppspåret varierar så mycket, så går det tungt i ett parti så går det lättare på någon annan del.

Vilken del av de nio milen är bäst/sämst åkning?

– Jobbigaste delen är efter första backen och fram till där det är 73 km kvar. Det är blåsiga myrar och går svagt uppför. Det går alltid tungt på myrarna och ofta driver det in snö. Men det är den vackraste sträckan. Skönaste och mest varierade delen är från Evertsberg till Eldris. Ofta glider det på bra där och man kan använda olika åktekniker.

Var det värre eller lättare än vad du trodde innan?

– Det var nog som förväntat. Jag har aldrig trott att det är skulle vara en enkel sak att göra.

Fanns det något under utmaningen den här veckan som överraskade dig?

– Ja, att insamlingen och uppmärksamheten blev så stor. Det var så fantastiskt att få uppleva att så många familjer och barn stod utefter spåret och hejade på oss med skyltar och godis och att de följde oss via sociala medier. Min fru Pamela hjälpte oss att uppdatera sidan hela tiden så att alla kunde följa oss, men vi trodde aldrig att det skulle vara så många! Både jag och Måns fick glädjetårar i ögonen vid något tillfälle vid varje lopp.

Fanns det tillfällen du tänkte att "nu orkar jag inte mer"?

– Dag fyra och fem hade jag stora magproblem. Jag gjorde misstaget att prova med gel och andra kemiska produkter för att få in extra energi i kroppen, men magen klarade inte det. De blev några spyor efter spåret så jag gick tillbaka till att äta riktig mat och svärmor Tanjas svartvinbärssaft i stället för sportdryck. Då gick det mycket bättre.

Vilken kroppsdel tog mest stryk?

– Axlarna på grund av all stakning. Och jag har väldigt ont i ryggen eftersom jag föll två gånger i nedförsbackarna. Det går ju fort där – högsta uppmätta hastighet som jag hade var 52 km/timmen. Men det är nog inget mot vad Måns har, han ramlade ju i varje lopp utom ett.

Hur mycket måste man äta efter ett lopp för att orka nästa dag?

– Förutom maten vi åt under loppen åt vi två middagar, en direkt efter målgång, och sedan en gång till på rummet. Dessutom åt vi också mitt i natten – Måns ställde klockan på 02.00 och gick ner till köket och åt gröt medan jag åt bland annat kyckling på rummet.

Fanns det något särskilt du tänkte på när du behövde hämta mental styrka?

– Jag hade loppet indelat i sektioner och lät mig aldrig tänka bortom nästa sektion. Så när det var som jäkligast så tänkte jag bara på sektion ett som var att ta mig uppför första backen till högsta punkten på banan. Sedan fokuserade jag på hur jag skulle ta mig an sektion 2 som var därifrån till 73-skylten. Sedan peppade vi varandra mycket med positiva tillrop. ”Vi är bra, vi är starka!” sa vi till varandra flera gånger under loppen.

Du och Måns har ju tidigare samlat in pengar exempelvis genom att cykla 620 mil genom Europa och nu detta. Blir det ytterligare utmaningar?

– Haha, det får tiden utvisa. Men det blir säkert!

Kommer du någonsin åka ett Vasalopp i framtiden?

– Absolut! Jag kanske till och med hinner med ett till redan i år.

Hur känns det nu när världsrekordet är satt?

– Det känns väldigt skönt. Jag är både stolt och glad. Tänk att vi klarade det!