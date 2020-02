Tio år med dödligt våld i Hälsingland – se listan över uppmärksammade brotten

► Sambomordet på Öster i Hudiksvall

Under tortyrliknande former mördade den 43-årige mannen sin sambo i parets gemensamma hus i Hudiksvall den 28 december 2018. Detaljerna i polisens förundersökning vittnade om ett utdraget och brutalt våld, som delvis bevittnades av parets barn som fanns i bostaden. Kvinnan utsattes för ett omfattande trubbigt och skärande våld med inslag och grymma och förnedrande moment, innan mannen larmade SOS om ett hjärtstopp.

Själv nekade 43-åringen konstant till mord och menade att kvinnans hundratals skador orsakats genom att hon på egen hand, och på grund av berusning, hade ramlat omkull på flera ställen i bostaden. Men det var en förklaring som varken tingsrätten eller hovrätten trodde på utan dömde mannen till livstids fängelse. Hovrätten konstaterade att 43-åringen varken hade avsikts- eller insiktsuppsåt till att sambon skulle dö, men att han däremot var likgiltig inför detta faktum och att han därmed uppsåtligen berövat henne livet.

Utöver mordet dömdes mannen även för ofredande, misshandel och olaga hot mot sambon samt för misshandel av sin svärmor.

Läs mer: Alla artiklar om sambomordet i Hudiksvall

► Tova Moberg mördas, Njutånger

Mordet på Tova Moberg skakade om hela landet och i synnerhet Hudiksvall. Efter att ha anmälts försvunnen i maj 2017 hittades den 19-åriga flickan några dagar senare på botten av en sjö, intill ex-pojkvännens gård. Kroppen bar då spår av ett tjugotal hammarslag och hade bundits fast vid en skottkärra som sedan sänkts ned i vattnet. Ett hänsynslöst våld och ett känslokallt agerande, menade tingsrätten som dömde ex-pojkvännen till livstids fängelse. Något som senare fastställdes i hovrätten.

I sin dagbok hade Tova Moberg beskrivit i detalj hur hon upprepade gånger blivit utsatt för misshandel, hot och kränkningar. Under rättegångarna nekade ex-pojkvännen till mordet men valde efter två år att erkänna gärningen i ett handskrivet brev till TV3. Samtidigt tog han tillbaka sitt erkännande om att tidigare ha misshandlat Tova.

Under fängelsetiden på Hall har ex-pojkvännen ertappats med vässad plastkniv bland besticken i sin cell, men slapp en varning då Kriminalvården inte ansåg det styrkt att han gjort sig skyldig till skadegörelse. Han har också JO-anmält fängelset då han kände sig kränkt eftersom han stoppades från att brevväxla med kvinnliga bekanta.

I februari godkände Kriminalvården att ex-pojkvännen skulle få komma utanför fängelset murar under en kortare bevakad permission.

Läs mer: Alla artiklar om mordet på Tova Moberg

► Dubbelmordet i Råbo, Hudiksvall

Julförberedelserna i den lilla byn Råbo, utanför Hudiksvall, avbröts av att det sent på kvällen den 22 december 2016 knackade på dörren vid ett hus intill Råbosjön. Några minuter senare knivhöggs de två grannarna och pensionärerna Vanja Nilsson och Kjell Listh till döds, samtidigt som de slog larm till SOS. Under samtalet hann operatören uppfatta att grannarna fått besök av en ung man som uppträdde förvirrat.

Läs mer: Tre år efter dubbelmordet – så tog familjen tillbaka Råbo: "Ingen mördares onda plats utan mammas och vårt paradis"

En stor sökinsats inleddes efter gärningsmannen, som efter dådet hade flytt blödande ut i skogen. Under natten tog sig mannen flera kilometer genom terrängen och kunde under morgonen lifta från E4 och vidare in till Hudiksvalls sjukhus, där han senare greps.

Under polisen utredning framkom att den 20-årige gärningsmannen innan dådet hade googlat på bynamnet Råbo, tittat på kartor och använt hitta.se för att se vem som bodde där för att sedan kolla upp dem på Facebook.

Åklagaren ansåg att morden föregåtts av en omfattande planering och i tingsrätten ansågs bevisningen mot mannen som övertygande.

En rättspsykiatrisk undersökning visade att mannen led av en allvarlig psykisk störning och påföljden kom därför att bli rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Läs mer: Alla artiklar om dubbelmordet i Råbo

► Mordet på ex-fruns nya man, Bollnäs

Svartsjuka och kontrollbehov var motivet bakom att en 46-årig man knivhögg sin ex-frus nya man till döds, kort innan julafton år 2016. Det menade åklagaren om mordet som skedde i det nya parets bostad på Brånan i Bollnäs, mitt framför brottsoffrets familjemedlemmar. Innan attacken hade 46-åringen under flera års tid och vid upprepade tillfällen hotat både kvinnan och brottsoffret till livet.

I tingsrätten, och senare hovrätten, dömdes mannen till livstids fängelse. Rätten menade att mordet var noga planerat då 46-åringen kollat på kartor och bilder på brottsoffret samt ordnat maskering och justerat kniven så att den kunde döljas. I domen beskrevs våldet som besinningslöst och hänsynslöst då det skedde framför mördarens egna dotter.

Kvinnan har i en intervju efter händelsen berättat om hur hon flydde barfota i snön i tron om att även hon skulle bli mördad.

46-åringen avtjänar sitt fängelsestraff på anstalten Kumla där han vid två tillfällen rapporterats för arbetsvägran, vilket i framtiden kan ligga till grund för bedömning av frågan om uppskjuten villkorlig frigivning.

Läs mer: Alla artiklar om mordet på Brånan

► Gängbråk med kniv, Ljusne

Larmsamtalet den 13 februari 2016 vittnade om ett knivbråk mellan två grupperingar i Ljusne, utanför Söderhamn. Samtidigt som flera polispatruller skickades till området kunde larmoperatören höra hur en man i 20-årsåldern drog sina sista andetag i den bil som då hade lämnat brottsplatsen. Mannen hade fått flera skärskador på kroppen och ett dödande knivhugg i låret. Ytterligare tre män skadades.

Bakgrunden till bråket var en ordväxling som hade skett mellan två män i centrala Söderhamn några veckor tidigare. När grupperna möttes i Ljusne utbröt ett tumultartat bråk där både knivar och slagträn användes. En 20-årig man pekades ut som den person som utdelade det dödande knivhugget och dömdes för grovt vållande till annans död och fyra fall av grov misshandel.

Åklagare ville se 20-åringen dömd för mord men såväl tingsrätten som hovrätten ansåg att det inte fanns bevis för att mannen haft uppsåt att döda. Straffvärdet bedömdes till fem års fängelse, men med den så kallade ungdomsrabatten dömdes 20-åringen till ett fängelsestraff på tre år och nio månader och därefter utvisning.

TV: Så gick knivbråket i Ljusne till

► Byggarbetare dödade sin uppdragsgivare, Ytterhogdal

Den kokain- och spritindränkta festen i en hyrd stuga i Ytterhogdal den 16 december 2015 urartade och slutade med att en 38-årig man dog. Tillsammans med en 34-årig man från Stockholm var han på orten för att arbeta i en lokal som skulle användas till att bygga upp mobila tandvårdskliniker. Men efter arbetsdagens slut drabbade de två männen samman och den 34-årige mannen misshandlade sin uppdragsgivare så svårt att den sistnämnde miste livet. Dessförinnan hade uppdragsgivaren gått emot honom med en kniv.

Efter händelsen lämnade den yngre mannen stugan och den svårt skadade mannen och greps senare på en buss i Bollnäs. Hovrätten konstaterade att 34-åringen haft rätt till nödvärn men att han borde kunnat besinna sig när den andre mannen låg på golvet. Det grova våldet, med krosskador och inre blödningar som följd, var därför inte motiverat när faran var över.

Hovrätten ansåg att det rörde sig om en grov misshandel och grovt vållande till annans död. Fängelsestraffet blev fyra år.

34-åringen släpptes från fängelset under 2018 men häktades drygt ett halvår senare och satt under en månads tid frihetsberövad misstänkt för penningtvättbrott.

► Knivmordet på Yazan, Söderhamn

Gymnasiefesten i Söderhamn den 19 september 2015 slutade med att flera ungdomar drabbade samman med varandra några hundra meter från festplatsen. Beväpnad med en kniv högg en 17-årig kille den jämnårige Yazan Alosh i buken med full kraft så att denne föll ihop och dog av sina skador. Ytterligare en ung man fick ett knivhugg i bröstet men kunde springa från platsen och slå larm om händelsen vid den pågående gymnasiefesten.

Efter mordet lämnade 17-åringen och hans kompisar platsen men kunde senare gripas i en närliggande bostad. Kniven hade då tvättats av och grävts ner i marken. Hovrätten slog fast att det inte fanns några förmildrande omständigheter och dömde 17-åringen för mord. Men när en dömd person är under 18 år, krävs det synnerliga skäl för att påföljden ska bli fängelse. Straffet blev därför sluten ungdomsvård i två år och sex månader, efter att rätten tagit hänsyn till den tid 17-åringen hade varit omhändertagen.

Den mördarens 17-årige kompis, som rengjorde och gömde kniven, dömdes till skyddstillsyn för skyddande av brottslig och en 18-årig man fick påföljden 50 timmars ungdomstjänst för medhjälp till vållande till kroppsskada, samt brott mot knivlagen.

► Uppgörelsen vid Björktjäratjärn, Bollnäs

En mindre skuld blossade upp till en konflikt mellan två tidigare vänner. På kvällen den 14 december 2013 möttes de två männen, då 22 och 33 år gamla, vid Björktjäratjärn i Bollnäs för att göra upp. Med sig till platsen hade den yngre mannen en 27-årig vän, båda utrustade med skyddsvästar. Under bråket blev den 22-årige mannen skjuten i benet medan den 33-årige mannen mördades med 43 knivhugg.

27-åringen erkände att han högg 33-åringen två gånger i nödvärn efter att denne hade avlossat skott, men ingen av de då mordåtalade tog på sig de ytterligare 41 hugg- och skärskador som offret tillfogades.

I tingsrätten dömdes 27-åringen för dråp till fängelse i åtta och ett halvt år. Även 22-åringen dömdes för dråp men också för grov misshandel efter att ha skottskadat en man i Söderhamn vid ett tidigare tillfälle. Straffet blev därför längre, nio och ett halvt års fängelse.

Domarna överklagades till hovrätten som skärpte straffen till 12 respektive 13 års fängelse.

22-åringen har därefter ansökt om resning, men fått avslag. År 2016 ansökte han även om förordnande av offentlig försvarare och menade att det fanns skäl att återuppta förundersökningen. Anledningen var att den tidigare medåtalade skulle ha ändrat sina uppgifter och gjort gällande att han var ensam gärningsman, enligt 22-åringen. Skäl som riksåklagaren motsatte sig och en ansökan som Högsta domstolen valde att avslå.

► Grannmordet på Tallvägen, Söderhamn

Den 51-årige mannen besökte sin granne i bostadsområdet på norr i Söderhamn för att umgås. Men under natten mellan den 14 och 15 november 2013 blev männen osams och hamnade i en hätsk diskussion som gjorde 51-åringen irriterad. Han hämtade därför en kniv ur en kökslåda och högg grannen ett 20-tal gånger i huvud, buk, bröstkorg samt armar och ben.

Efter huggen lindade mannen in kniven i en handduk och lade den i en plastpåse tillsammans med kläder, skor och telefoner. Plastpåsen hittade senare polisen slängd i ett soprum i bostadsområdet.

I polisförhör erkände 51-åringen att han dödat sin granne, men förnekad uppsåt och därmed mord. Enligt mannen hade han hört röster i sitt huvud som uppmanade honom att döda grannen.

Tingsrätten beslutade om en rättspsykiatrisk undersökning som visade att 51-åringen led av en allvarlig psykisk störning, både vid tidpunkten för mordet och efter brottet. Påföljden blev därför rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

► Mordet på styvfadern, Holmsveden

Den 16 maj 2013 kom en 55-årig man till sin mors och styvfars bostad i en by utanför Holmsveden i Söderhamns kommun. Ute på tomten mötte han den 84-årige styvfadern som han direkt gick till attack mot. Mannen sprutade citronsyra i ansiktet på styvfadern och knivhögg honom så svårt att han dog på platsen. 55-åringen ringde därefter på dörren till huset, kramade om sin mamma och uppmanade henne att ringa 112.

När mannen greps berättade han för polisen att han inte tänkt döda styvfadern utan ville att han skulle hamna på sjukhus. Han berättade också att han ansåg att styvfadern stått i vägen för relationen mellan andra personer i familjen.

Tingsrätten ansåg att de fyra knivhuggen, tre mot buken och ett i bröstet, varit planerade och att det skedde helt oprovocerat.

Den rättspsykiatriska undersökningen som mannen genomgick efter brottet visade att han led av en allvarlig psykisk störning och att det fanns en risk att han skulle återfalla i allvarlig brottslighet. Han dömdes därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

► Styckmordet på Gärdet, Bollnäs

Natten mot den 8 september 2010 försvann 26-årige Christian Larsson spårlöst från Bollnäs. Polisen misstänkte först att han hade kidnappats men verkligheten skulle visa sig vara mycket grymmare. Dagen innan Christian Larsson försvann utsatte tre unga män honom för en utdragen, tortyrliknande misshandel i en lägenhet innan han mördades med omkring 30 knivhugg i ett badkar.

Kroppen transporterades sedan ut i skogen där huvudet skildes från kroppen med hjälp av en spade. Huvudet grävdes ner i ett skogsområde i Ovanåkers kommun, där trion också spelade in filmer med en mobiltelefon medan de kapade kroppen. Två av männen skilde även armarna från offrets kropp och eldade dem och kroppen på en offentlig grillplats dagen därpå. Därefter transporterades kroppsdelarna till sjön Lill-Nien på gränsen mellan Bollnäs och Hudiksvalls kommun där de sänktes till botten.

Motivet ska ha varit några tabletter som Christian Larsson anklagades för att ha tagit.

Hovrätten dömde de tre männen, som alla var runt 19 år, till elva respektive tio års fängelse för mord. Två av männen dömdes också för brott mot griftefriden. Rätten ansåg att det inte gick att reda ut exakt vem som hade gjort vad, men att alla tre ändå var medgärningsmän under mordet.