Tindra vann SM – nu tävlar hon för Sverige i VM: "Jag tycker om när det går fort"

Tävlingen i Italien heter Alpe Cimbra FIS Children Cup, och har status av inofficiellt ungdoms-VM. Beskedet från Svenska Skidförbundet att hon tagits ut, fick Tindra Olows för en dryg vecka sedan. Men det förändrar inget i hur hon laddar upp för säsongen.

– Jag tränar på som vanligt, jag är mest glad och taggad.

I Järvsöbacken ligger bara lite snö här och där, och än dröjer det innan Tindra Olows kan kasta sig ut för hemmapisten. Hon har emellertid redan stått på skidor den här säsongen. Snöpremiären skedde i norska Juvasshytta, i närheten av Galdhøpiggen, Nordeuropas högsta berg.

– Jag har varit där två gånger i höst, berättar hon.

Tindra Olows har tränat utförsåkning sedan hon var åtta, och att hon började beskriver hon som en ren slump.

– Det var en kompis som började och jag hängde på, sedan har jag bara fortsatt.

Och nu satsar hon målmedvetet. Under barmarkssäsongen blir det sju träningspass i veckan, alltifrån styrketräning på gymmet till konditionsträning i olika former. Och när snön kommer har hon sex skiddagar per vecka.

– Jag har en tränare här hemma, och sedan tränar jag med några andra i Funäsdalen.

Trots all träning går det bra att hänga med i skolan, tycker Tindra Olows som nu går i nian. Hennes plan är att efter högstadiet söka in vid skidgymnasiet i Malung.

Hennes största skidframgång hittills var när hon i mars i år plockade hem slalomguldet vid ungdoms-SM i Funäsdalen. Och det är just slalom som hon fokuserar på.

– Det går egentligen bra i allting. Vid ungdoms-SM blev jag sexa i störtlopp, femma i super-G och nia i storslalom. Men slalom är lite roligare.

Att det går undan nedför pisterna är något som hon gillar.

– Jag tycker om när det går fort, därför kör jag störtlopp också. Jag tycker att det är spännande.

Och rädd är hon aldrig.

– Jag känner att jag har kontroll och vet var gränserna går, säger Tindra Olows.

Att tävla alpint är en ensamsport, till skillnad från exempelvis fotboll, där ett helt lag tränar och åker till matcher tillsammans. Tindra Olows berättar att hon ofta är den enda från klubben i Järvsö på de träningsläger och tävlingar hon åker till.

– Men man får mycket kompisar runt om i Sverige. Jag känner folk från Skåne till Lappland.

Och av de fyra killar och tre andra tjejer som är uttagna till VM-tävlingen känner hon alla utom en.

Dessutom är en eller båda hennes föräldrar alltid med. Så även till tävlingen i Italien.

– Jag är väldigt stöttad hemifrån, berättar Tindra Olows.