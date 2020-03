Tindra Olows vårt nya alpina stjärnskott – Hej hälsing utmanar med kluriga frågor

Namn: Tindra Olows.

Ålder: 16 år.

Yrke: Går i skolan och åker slalom i Järvsö IF Alpina. Förra året vann hon bland annat USM-guld i slalom.

Bor: I Järvsö.

Aktuell: Har precis fått Ljusdals kommuns ungdomsstipendium för 2019 för sina alpina framgångar.

Vi frågar – Tindra svarar:

Hälsinglands bästa utflyktsmål: Järvsöbacken.

Symbolen för Hälsingland borde vara: En snöflinga.

Bästa matställe i Hälsingland: Lilla K, Bollnäs.

Mitt senaste inköp: Ett halsband.

Min superkraft: Envisheten.

Min vanligaste dagdröm: Tänka på roliga saker som sker.

Min största kunskapslucka: Konst.

Jag beundrar: Människor som inte ger upp.

Senast gnolat: Händerna mot himlen, Petra Marklund.

Linjerat eller rutat papper, eller blankt: Blankt.

Den här historiska händelsen skulle jag vilja vara med om: Första resan till månen.

Vill du resa framåt eller bakåt i tiden?: Bakåt.

Mitt favoritplagg: Pyjamasbyxor.

Jag är en sån som: Är klantig.

Bästa ljudet: En brasa.

Min favoritpryl i köket: Brödrosten.

Favoritverktyg: Det är nog skruvmejseln.

Det äldsta föremål jag äger: Min byrå.

Då förvånade jag mig själv: När jag kunde gå på lina efter 5:e försöket.

Så förhåller jag mig till min ålder: Jag känner mig som något år äldre.

Om jag vann 17 000 kronor: Då skulle jag åka iväg på en resa.

Min bästa gå bort-present: Choklad.

Då är jag som snyggast: På sommaren.

Senast lästa bok: Anna och den franska kyssen.

Min favoritfilm: The fault in our stars.

Bästa tv- program: Gossip girl.

Jag hejar på: Mig själv, hehe.

Det ska jag ha som valspråk när jag blir regent: Mer glass till folket!

Min hobby: Alpint.

Min bästa doft: Bensin.

Mitt senaste sms: "Jag har inte åkt hem än-pappa."

Min kändaste kompis: Jag har inga kända kompisar.

Min favorit app på telefonen: Snapchat.

Det närmaste jag kommit att dö: När jag hoppade från hopptornet ner i 10 grader kallt vatten.

Senaste gången jag bad om autograf: Oktober 2015.

Min största beundrare: Farmor.

Filmen om mitt liv skulle heta: Livet är ett äventyr.

Om jag skulle ställa en bra fråga till mig själv: Hur tänkte jag nu?

Och svaret: Jag tänkte inte alls.

Det vet nästan ingen om mig: Att jag pratar i sömnen.

Det gör jag ikväll: Är med mina kompisar.

Varför? Vi ska äta middag ihop.

