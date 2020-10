Tillbaka från start i Broberg – efter nio långa veckor: "Känns bra för oss"

Jonas Nygrens inledning på säsongen kan beskrivas som ett enda stort mörker – åtminstone fram till nu. Redan i lagets andra träningsmatch åkte han på en smäll mot knät och sedan dess har Brobergs högerhalv inte funnits med i laguppställningen.

Men mot Sirius – i säsongens nionde match – var han tillbaka på isen.

– Det saknas en hel del i tajmingen, positionsspelet och lite i flåset också. Men kanske framför allt skridskokonditionen, säger Jonas Nygren.

Varför har det dröjt så länge?

– Jag har inte varit tillräckligt bra i knät helt enkelt. Det har varit tjatig att hålla på att rehabba och man blir ganska less på det. Men nu ska det inte vara någon fara längre och det känns helt okey. Det har också funkat bra på träning. Vi får hoppas att det känns lika bra i morgon (läs torsdag).

Robin Redin var också tillbaka efter en längre skadeperiod, vilket gladde tränaren Svenne Olsson med tanke på att elitseriepremiären bara är två och en halv vecka bort.

– Det gav oss naturligtvis en bättre stabilitet. De båda har skött högersidan i Broberg under ett antal säsonger. Nygren har inte varit på is under nästa nio veckor och det var kul att se dom spela igen. Det känns förstås bra för oss. Nu får vi försöka jobba in den andra skadade spelarna också, säger han.

På frånvarolistan inför fredagens match mot Hammarby finns fortfarande bland annat målvakterna Henrik Rehnvall och Hampus Lindén.

– Rehnvall tränade i tisdag och förhoppningen är går både in i träning på allvar i början av nästa vecka. Därför var det riktigt skönt att se Albin (Westh) kliva in och göra en sådan här fight. Och framför allt för honom själv att visa att han kan vara en bra målis, säger Svenne Olsson.

Broberg var steget före målmässigt sett under nästan hela matchen. Jonas Engström – efter två tidiga mål – och Martin Söderberg gav hemmalaget ledningen med 3–2 i halvtid. Sedan kvitterade Ted Bergström för Sirius innan Broberg på nytt gjorde ett ryck som gästerna Sirius inte kunde matcha.

Tremålsskytten Martin Söderberg, Vadim Arkhipkin och nyförvärvet Jaakko Hyvönen visade prov på bra offensiva kvalitéter i hemmalaget.

– Jag är mer nöjd med första halvlek och borde kanske då ha gjort något till mål. Sen gick vi ner oss lite och i andra, blev för spretiga och raka i spelet. Men det var en bra genomkörare. Vi är nöjda med att besegra Sirius som säkert en liten högre kravbild på sig i år, säger Svenne Olsson.

MATCHFAKTA

Träningsmatch

Broberg–Sirius 6–5 (3–2)

Målen: 1–0 (3) Jonas Engström (Adam Wijk), 2–0 (6) Jonas Engström (Fritiof Hagberg), 2-1 (33) Ted Bergström (William Liw), hörna, 3–1 (38) Martin Söderberg (Vadim Arkhipkin), 3–2 (43) Jimi Heinonen (Ted Haraldsson), 3–3 (49) Kalle Mårtensson (Ted Haraldsson), 4–3 (54 ( Jaakko Hyvönen (Vadim Arkhipkin), 5–3 (59) ) Martin Söderberg (Jaakko Hyvönen), 5–4 (73) Jimi Heinonen (Ted Haraldsson), hörna, 6–4 (81) Martin Söderberg, straff, 6–5 (84) Jimi Heinonen, straff.

Hörnor: 9–6.

Utvisningar, BIF: –. IKS: 1x10.

Domare: Ulrik Bergman.

Publik: 50.