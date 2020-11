Tillbaka efter avstängningen – nu ställs Fagerström mot Bollnäs: "Ska bli skitkul"

SE ÄVEN: Lag för lag – här är ALLA 14 avsnitt av Bandypuls TV inför elitseriestarten samlade

Christoffer Fagerström, då i Bollnäs, proppade Johan Esplund, då i Villa, i semifinalserien förra säsongen. För det stängdes han av i fyra tävlingsmatcher. Sedan lämnade stjärnan ett Bollnäs i kris och blev istället klar för en återkomst i Hammarby. I Svenska cupen fick han således inte delta, inte heller i premiären mot AIK i fredags.

– Det är... jag har lagt det bakom mig, jag kan inte gå och fundera på saker som är förr, säger Christoffer Fagerström som enda uttalande kring smällen.

Träningsmatcher har han dock fått varit med i under försäsongen hösten 2020. På fem spelade har han satt upp 10+2=12 poäng.

– Jag är nöjd med målchanserna vi har skapat, det som märks tydligt är att man har spelat med "Mossan" (Daniel Mossberg), Robin (Sundin), Pizzoni (David) och Kasper (Milerud). Det blir ganska lätt att hitta mönster då. Det har gjort processen enklare. Det är som att komma till ett företag där de som du ska jobba med redan vet vad du går för, säger han.

Nu laddar Christoffer Fagerström för sin återkomst – Bollnäs hemma på fredagskvällen.

– Det ska bli skitkul, jag är definitivt sugen på att spela bandy, bidra och hjälpa till, säger han.

Hur mycket bättre är Hammarby med dig på isen?

– Den frågan får du nog ställa till utomstående tror jag... Nej, men det är klart att jag har uppdrag att utföra på isen, att göra Bajen bättre.

I premiären, 3–11 chocken mot AIK, startade Hammarby med en 5-3-2-uppställning med Kasper Milerud och Ivan Lebedev som anfallare. Det mesta talar för att Christoffer Fagerström nu tar plats bredvid Milerud i anfallet. Han gör ingen hemlighet av att det är en offensiv roll han ska ha i laget.

– Vi har mycket folk som får bollen uppe i banan, så jag kommer spela längst fram. Jag ska lägga krutet på offensiv planhalva, säger han.

Hur mår man i laget efter derbytorsken?

– Man ska inte må bra efter en sån fajt. Men frågan är VAD man gör efter en sån händelse. Vi har definitivt knutit ihop oss som grupp och tittat på varför vi inte känner oss bekväma och synkade. Så nu får vi se om vi lyckats med rätt åtgärder inför den här fajten. Vi har inte suttit på latsidan, det kan jag säga...

I veckan stod det helt klart att Zinkensdamm är ospelbar, och matchen flyttas in i Gubbängens skridsko- och bandyhall. Hammarby spelar därmed hemma i vad som vanligen är lagets träningsarena.

Vem drar en fördel av det?

– Jag har ju varit i båda situationerna, säger Christoffer Fagerström och syftar på att han spelat inne under bra förutsättningar och ute under svåra de senaste åren.

– Att få komma in gör att man blir exalterad, det är väldigt skönt att komma in på bra is, man får energi av det. Jag förmodar att Bollnäs kommer hamna där. Men vi känner till ytorna bättre så vi får se till att ha de yttre faktorerna på vår sida, säger han.

Under rådande pandemi hade ju inte Hammarby fått spela inför sina fans oavsett. Så det är ju en ickefråga i sammanhanget.

– Hammarby spelar för sina fans och det är världsklass, inget snack om det. Men nu spelar det ju ingen roll, man går in i en bubbla och det är två poäng som ska in. Det är där vi är i dag, säger Christoffer Fagerström.

