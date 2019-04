Legendernas kafé blir permanent: "Vi fick massor med positiv feedback"

Dragracingsäsongen drar snart igång, och lagom i tid för den första EM-deltävlingen på Tierp Arena, den 7–10 juli, är det meningen att Legends Café ska stå klart.

Idén till kaféet fick man i samband med 50-årsjubiléet i fjol. Gamla racers som körde 1968, och som inte träffats på årtionden, fick då möjligheten att återknyta kontakten med sina gamla vänner.

– Det hela var väldigt lyckat, och vi fick massor med positiv feedback efteråt, berättar Pelle Lindelöw, som var samordnare för projektet.

Förutom det så fick arrangören också idéer om hur de skulle kunna fortsätta vidareutveckla konceptet med ett kafé som en samlingsplats för de som var med i sporten förr. På en anläggning som Tierp, som tar 20 000 åskådare på läktarna, är risken stor att man inte träffar på varandra i folkvimlet. Men med en samlingsplats som Legends Café finns en plats där man kan mötas. Och inte bara de gamla förarna, utan alla som vill träffa sina idoler, och ta del av dragracinghistorien genom årtiondena.

Urban Axelsson, vd på Tierp Arena, var positiv till idén direkt från start, och nu är bygget i full gång.

Legens Café blir en cirka 90 kvadratmeter vinterbonad lokal med fönster ut mot depån så man inte missar något som händer utanför. Kaféet är placerat på ganska samma ställe som tältet var i fjol, men en bit in under läktaren. På ena kortsidan kommer att finnas en port så man kan rulla in olika intressanta fordon i lokalen.

Kaféet kommer att ta cirka 40 stående gäster, och det ska finnas bord och stolar utanför för den som vill sitta och fika. Det kommer att finnas en tv där man kan visa gamla dragracingfilmer, och plats för en eller ett par bilar eller motorcyklar.

Dessutom kommer det att finnas bilder, urklipp och dragracingnostaligi, precis som i fjol.