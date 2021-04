Tidigare HuFF-spelaren klev in i startelvan igen – hyllas för sin utveckling: "Han är värd all framgång"

Förra säsongen plockades Niklas Dahlström, vars moderklubb är Strands IF, sent inför premiären in från Hudiksvalls FF, då i division 2.

Direkt kastades han in i Giffarnas startelva som högerback och höll i den platsen.

I år har spelsystemet kastats om och han konkurrerar i stället som mittback – en position som är "hemma" för honom. Mot Norrby i lördags fick han chansen från start på bekostnad av David Myrestam.

– Som han sett ut på träningarna har han varit jättebra. Jag kunde inte hålla honom utanför startelvan längre och då valde jag att han fick ta Davids plats, säger Henrik Åhnstrand.

Niklas Dahlström var en av lagets mest framträdande spelare i matchen, såväl defensivt som offensivt utstrålade han trygghet i den nygamla positionen.

– Jag har förstått att han fick en del kritik förra året. Jag tycker det varit hårt mot honom. Han var 23, kom från division 2 och gick rakt in i startelvan på en ovan position, säger Henrik Åhnstrand – som har sett en stor utveckling sedan dess.

– Han gör allt jag ber honom om. Han är ambitiös, seriös, har tagit den långa vägen, där många ger upp och kanske blir oseriösa. Han är värd all framgång. Det är en otroligt fin fotbollsspelare och han kommer bara bli bättre och bättre för GIF Sundsvall. Vi har bara sett början på hans resa tror jag.

Åhnstrand tycker också att Dahlström kommit mer tillrätta på mittbacksplatsen.

– Han är otroligt funktionell. Han är nästan två meter lång och kan göra mycket på planen ändå. Det visste jag innan, men nu ska han in i Superettan och göra samma saker som han gjorde i division 2. Det har varit lättare när han får spela på rätt position.

Dahlström själv är ganska fåordig kring sin egen insats.

– Rakt igenom kändes det ganska kontrollerat tycker jag.

Han pratar hellre om lagprestationen.

– Vi ville hitta tillbaka till identiteten vi har, som ett passningsspelande lag. Många var nog revanschsugna efter förra matchen. Det triggade många hungriga spelare.