Therese fixade husrenoveringen utan banklån: "Hoppas det kan inspirera andra"

Familjen hade letat hus länge men budgivningarna drog alltid iväg. Så för drygt tre år sedan fick de möjlighet att köpa ett kedjehus av en släkting till Therese. Det är ett 150 kvadratmeter stort kedjehus på två våningar från 70-talet som ligger i närheten av Norrberget i Söderhamn.

– Det är kul att vi hamnade i släkthuset. Vi kände ett välkomnande direkt här, det var som om att huset kramade om en, säger Therese Nordh som såg potential i det mörka huset.

– Det var rött kakel, brunt på väggarna. Mycket furu. Det var som om att gå in i en annan tidsålder, berättar hon.

Familjen bestämde sig för att göra renoveringarna utan att ta banklån. De har gjort mycket av arbetet själva så som rivning och målning. Men allt arbete med el- och vatten har de lämnat till proffsen.

– De har kämpat på väldigt bra här, säger Therese Nordh.

Mycket tid har också lagts på att jämföra priser.

– Man har letat tusenlappar. Det behöver inte vara jättedyrt men man kan ändå få en lyxig känsla, säger Therese Nordh som uppskattar att de lagt runt 300 000 - 400 000 kronor på huset.

Hon har också försökt hitta smarta lösningar som blivit billigare. I ett av badrummen valde hon att använda bänkskivor att sätta handfatet på istället för en badrumsmöbel.

– Jag gör också om gamla möbler till nya, jag tycker om att spreja och måla, säger hon.

De tog tag i ytskikten först och sköt på de dyrare renoveringarna som kök och badrum samtidigt som de sparade pengar.

– Jag har alltid varit en hemmatjej och valt bort nöjen och resor. Man har köpt mat, betalat räkningar, lagt pengar på våra tvillingflickor och resten har gått in i huset, berättar Therese Nordh.

Hon har haft ett A4-papper fulltecknat med idéer. Nu närmast ska fönstren i vardagsrummet bytas ut till fönster som går från tak till golv för att få in en känsla av naturen i rummet.

– Man blir motiverad att spara mer när man har kunnat bockat av på listan.

En av de stora utmaningarna kom när man upptäckte svartmögel i badrummet.

– Det var där man såg de stora pengarna. Vi rev allt själva för att hålla nere kostnaderna, berättar Therese.

Jag kan känna mig stolt nu att vi klarade av det utan att ta lån. Jag hoppas det kan inspirera andra

När badrummet väl var rustat bestämde hon sig för att de skulle ha ett jacuzzibadkar. Även om badrummet var något för litet.

– Jag köpte ett på nätet utan att egentligen ha så bra koll på måtten, berättar hon och skrattar.

Badkaret fick först lyftas in genom köksfönstret då det inte gick in genom ytterdörren. Men sedan var även dörren till badrummet för smal.

– Så vi fick bryta upp och sätta in en ny dörr till badrummet för att få in badkaret. Jag är envis, jag ger mig inte, säger Therese Nordh som kom på en udda lösning för att få utrymme till en walk in closet.

– Min karl fick offra halva garaget men han får fortfarande in raggarbilen där, säger hon och skrattar.

Efter drygt tre år med renoveringar har huset värderats för tre gånger så mycket som de köpte det för, till 1,5 miljoner kronor.

– Jag kan känna mig stolt nu att vi klarade av det utan att ta lån. Jag hoppas det kan inspirera andra, säger Therese Nordh.