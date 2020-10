Therese Bonnevier: Smärtsam hemkomst

Texten var i ett inlägg på facebook. Författaren till inlägget målade upp ett svunnet Sverige där det fanns bostad till alla, ingen kände till gruppvåldtäkter, alla fick sjukpenning närhelst de behövde det och ingen kastade sten på ambulanser.

När texten kom fram till orden att alla barn förut “lyssnade på sina lärare” och “respekterade reglerna” så insåg jag att jag stod och nynnade på Baz Luhrmanns låt Everybody’s free to wear sunscreen från 1999. Låttexten är baserad på essän Wear sunscreen av Mary Schmich.

Jag gick i åttonde klass när låten kom och trots att jag ännu inte förstod hur drabbande vissa fraser skulle vara att lyssna till som nybliven 35-åring, sittandes bredvid sitt barn som utforskar vad som händer om man rör ihop vatten och chili sin carne för att sedan stoppa ner nappen i den härliga smeten, så blev jag alltid lika rörd av låten.

“Det här är så sant”, utbrast min vän Emma och jag medan vi lyssnade på låten om och om igen på hennes storebrors inrådan.

"Prices will rise, politicians will philander, you too, will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young. Prices were reasonable, politicians were noble and children respected their elders."

Ack, det där nostalgiska skimret. Den där känsloströmmen som knyter an till det förflutna. Ofta ett melankoliskt tillstånd som har att göra med förgänglighet där ett mått av vemod ingår. Ordet nostalgi kommer från grekiskans nostos, hemkomst, och algos, smärta – alltså smärtsam hemkomst.

Visst är det mycket som har blivit sämre sedan 1990-talets Sverige, men det är mycket som har blivit bättre också. Min mening är inte att förringa de oroligheter som sker på olika platser i landet, men problembeskrivningen i sådana här inlägg erbjuder alltid samma, om än lite subtila förklaring:

"Friska arbetsföra människor slipper arbeta, får bidrag och får går före i bostadskö för att de är i en annan kategori. Den kategori man aldrig får ifrågasätta."

Jag minns också en fin skolgång, men jag minns också alla nedskärningar och böcker som byttes ut mot stenciler. Jag minns spännande lekar på rasterna, men jag minns också de långa benen i de trånga korridorerna.

Jag minns så kallade etniskt svenska klasskamrater som senare föll in i droger och kriminalitet och som inte lever längre. Jag minns min brors så kallade etniskt svenska vänner som kastade tegelstenar på fönster och bilar.

"De kallar vår oro allt från rasism till politikerförakt och uppvigling. Jag som egentligen inte ens vill lämna byn för att åka på semester nu funderar jag på att flytta."

Kanske skulle hon ha vågat lämna byn lite oftare, hur smärtsamt det än kan vara att komma hem igen.