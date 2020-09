Theres var bara 31 när hon drabbades av bröstcancer – fick dödsdom: "Går att vara döende och må bra"

Att resa är Theres Mårtenssons största intresse. Därför kan det tyckas lite snopet att det var under en vistelse på ön Bali i Indonesien för sju år sedan som hon upptäckte en svullnad i armhålan – men livet visar ingen hänsyn mot sådant.

Väl hemma igen gick hon till hälsocentralen där de bedömde att det troligtvis rörde sig om en cysta.

– Men jag propsade på att få kolla upp det närmare eftersom min mamma fick bröstcancer i 30-årsåldern, berättar Theres som av alla hon känner kallas för Tessan.

Hon fick en remiss till bröstmottagningen i Gävle och efter ultraljudsundersökning konstaterades bröstcancer.

– Efter det blev det en himla ruljans med röntgenundersökningar. Jag tänkte att det här är bara en knöl som jag får ta bort och sen blir det bra, säger hon.

Men så blev det inte.

Cancern hade spridit sig till lymfsystemet och skelettet och det fanns metastaser i levern.

– Jag åkte till Gävle och trodde att jag skulle opereras, men i stället fick jag höra att vi kan inte göra något för dig och att du har två till tre år kvar att leva. Det kändes väldigt konstigt. Men jag sa på en gång att jag ska inte dö, det har jag ingen lust med, berättar Theres Mårtensson.

Hon diagnosticerades med her2-positiv bröstcancer i det fjärde stadiet och skrevs in som palliativ patient.

Under fem års tid med tre veckors mellanrum åkte hon till onkologen på Gävle sjukhus för att få cellgifter och antikroppar och var tredje månad fick hon genomgå kontrollröntgen.

Efter två omgångar av cellgifter började hennes blonda lockar att falla av och så småningom tappade hon allt hår på huvudet, ögonfransar och ögonbryn.

Hon sa till sina vänner att "om jag får cancer igen så säljer jag allt jag äger och åker till Bali och dör på en strand".

– Det var min mardröm att tappa håret, men nu är det det bästa som har hänt mig. Jag vill aldrig mer ha långt, säger hon.

När håret väl var borta så började Theres Mårtensson att märka att hon inte alls mådde dåligt, trots läkarnas varnande ord om behandlingens påverkningar och att hon därför borde sjukskriva sig från sitt jobb som sjuksköterska på akutmottagningen på Bollnäs sjukhus.

– Jag har aldrig mått dåligt, vare sig fysiskt eller psykiskt. Den enda biverkningen jag har fått är nagelbandsinflammation. Många gånger har jag glömt bort att jag är sjuk. Det är svårt att känna sig sjuk när man känner sig frisk.

Hon säger att det inte handlar om förnekelse.

– Det är klart att jag har känt ångest inför kontrollröntgen eftersom man är rädd att det har spridit sig och visst har jag suttit någon kväll med en nära vän och gråtit, men i övrigt har jag mått toppen, säger Theres och fortsätter:

– Jag vet inte vad det beror på. Jag har haft turen att må bra hela tiden och så har jag nog fått rätt läkemedel.

Två år efter att Theres blev sjuk fick hennes mamma ett återfall av sin bröstcancer och dog året därpå. Men ärftlighetsstudier gjorda på Akademiska sjukhuset i Uppsala visar inte på någon ärftlighet mellan deras cancersjukdomar.

– Det är så konstigt. Det är alltså bara en slump att både mamma och jag har haft bröstcancer. Mormor dog också i cancer. Jag tror att jag kommer att få cancer igen, men oavsett vilken det är så kör vi det då.

Att vara öppen med sjukdomen har varit viktigt för Theres. Hon vill att människor ska våga att prata med henne om den och hon tycker att det är viktigt att visa på flera sjukdomsberättelser.

– Man får bara höra skräckexempel, men jag har levt på som vanligt. Jag har jobbat, rest och inte isolerat mig. Man får höra att du kommer må skit och du kommer att dö. Men det behöver inte vara så, livet kan fortgå.

I mars 2019 upptäckte Theres ett sår på ena bröstvårtan. Cancern hade kommit tillbaka, men denna gång var det ingen spridning.

Under nio månader fick hon cellgifter var tredje vecka och i januari i år opererades hon. Bröstvävnad avlägsnades och implantat lades in bakom bröstmuskulaturen. Sedan fick hon genomgå strålning under tre veckor.

Trots hennes tidigare inställning till att få cancer igen kände hon sig aldrig nära att boka den där resan till Bali.

– Jag kände mig inte så orolig eftersom den inte hade spridit sig och sen så vet jag inte, men jag tror att när man väl är där och får beskedet så tänker man bara att man ska klara sig. Många säger till mig att de tror att de skulle ge upp, men man gör inte det.

För någon veckan sedan var hon på kontrollröntgen och fick då beskedet att cancern var borta, att allt såg bra ut.

I januari väntar återbesök och sedan kontroll var sjätte månad.

– Förhoppningsvis ser det bra ut då också, men man lever lite i halvårsvis. Min plan är att det ska gå bra till nästa gång och vi håller oss till den planen, säger Theres Mårtensson.