Teresia Björk om koreografen Per Jonsson och att dansa i Ljusdal: "Allting är på riktigt"

När jag når Teresia Björk på telefon håller hon just på att avsluta en dansträning med Felix Skalberg, från Ljusdal, som arbetar som proffsdansare i Göteborg. Själv har hon rest en hel del till Ljusdal på senare tid, och på söndag invigs en utställning om hennes scenkonst och metodik under 30 år på Ljusdalsbygdens museum. Fokus är senare delen av konstnärskapet.

Det är Agneta Söderqvist på Per Jonsson Dance Center som tagit initiativet till utställningen, som en del av det forskningscenter kring koreografen Per Jonsson som nu byggs upp på museet i Ljusdal.

För Teresia Björk har Per Jonsson betytt mycket.

– Jag träffade Per Jonsson när jag var ung dansare i slutet av 1980-talet och framåt. Han var väldigt intresserad och uppmuntrande. Det fanns tankar om samarbete – men det blev aldrig så, säger hon.

Per Jonsson, som kom från Hyttebo, Färila, var en framstående internationellt erkänd dansare och koreograf, som tog sitt liv 1998.

– Hans koreografi var väldigt nyskapande, eterisk och fysisk. Hans signum var för mig en väldigt konstnärlig gestaltning av rörelse, med starka uttryck. Allting var på riktigt, och det identifierar jag mig med, säger hon.

Teresia Björk har varit verksam nationellt och internationellt som dansare och koreograf de senaste 30 åren. Hennes konstnärskap har vidgats under åren, och hon har haft täta samarbeten med teater och film vilket också avspeglar sig i hennes koreografi.

– Dans kan vara så oändligt mycket, jag har valt att jobba utifrån olika teman. Mitt koreografiska signum har utvecklats över tid. I dansväg har jag nog provat det mesta, säger hon.

I sju år arbetade hon med en trilogi om konstnären Siri Derkert, tre föreställningar som hon reste ut i världen med och som också ledde till en film och en bok.

I februari 2020 hade hon premiär för en ny dansföreställning, Inre rum.

– Sedan dess har jag inte stått på en scenen på grund av pandemin. Jag har fått göra andra kreativa arbeten i stället.

Utställningen i Ljusdal, "Att släppa ytan och våga visa nakenheten" visas fram till 30 maj. Den handlar om Teresia Björks scenkonst och metodik från delar av hennes karriär, i såväl text som bilder och filmklipp.

På söndag 9 maj är Teresia Björk på plats vid invigningen på museet och framför ett solo, en hyllning till Per Jonsson som heter AMORF, som hon dansar i kol. Per Jonsson Dance Center och Teresia hoppas kunna bjuda in publik till en föreställning även senare i maj.