Vandaler härjade i tennishall – eldade och slog sönder väggar: "Hela hallen kunde ha brunnit ner"

I tennishallen vid spontanidrottsplatsen på Gärdet i Bollnäs luktar det starkt av brandrök. Även klotter, krossat glas, sönderslagna väggar och skräp vittnar om att det varit en stökig nyårsnatt i idrottslokalen.

Vandaliseringen upptäcktes av en klubbmedlem under tisdagen och polisanmäldes samma dag.

– Han kom hit dagen därpå och då lyste det överallt och var alldeles fullt med blårök. Hela hallen kunde ha brunnit ner, säger Peter Amundsson, som sitter i tennisklubbens styrelse.

Värst drabbat är tennisklubbens sällskapsrum en våning upp. Sot, svartbrända möbler och högar av brända pappershanddukar och tidningspapper tyder på att någon avsett att tända eld på soffbordet, att elden tagit sig, men att någon därefter försökt släcka branden.

– Någon verkar ha tömt brandsläckaren för den är helt tom, så det kan ha varit så att de insett att det gått för långt och så har de släckt elden. För jag tycker att den borde ha tagit sig mer om de bara lämnat den, säger Peter Amundsson.

Han suckar. Det är inte första gången som tennisklubben utsätts för kostsamt sabotage.

– Vi är en urfattig förening och vi står precis med näsan över vattenytan, så det är klart att det blir jobbigt för oss ekonomiskt. Vi jobbar dessutom med det här ideellt och någonstans går ju gränsen. Till slut ger folk upp och det vore tråkigt om vi bara fick slå igen.

Tillgänglighet är viktigt för klubben, så vanligtvis är hallen alltid upplåst mellan nio på morgonen och halv tio på kvällen, men just över nyår var lokalen låst.

– Det är så jävla tråkigt för vi vill att folk ska kunna komma hit och spela och att de ska känna sig välkomna. Vi vill egentligen inte låsa, för då skulle det bli jättekrångligt för folk som vill spela, säger Peter Amundsson.

Peter Amundsson vet inte hur många som deltog i skadegörelsen och kan inte med säkerhet säga hur gärningsmännen tagit sig in i hallen, men misstänker att någon sannolikt tagit sig in genom ett litet fönster och sedan låst upp dörren och släppt in fler.

– Man har ju varit ung själv, och det är klart att det här är ett kanonställe när det är minus tio ute, men det här är bara för mycket. Det blir bara en massa jobb och kostnader för oss.

Hur går ni vidare efter det här?

– Jag tänker ringa försäkringsbolaget och höra om vi kan få någon hjälp. Vi måste även hitta en bättre lösning än att bara ha det upplåst. Vi har funderat på larm och kodlås men såna lösningar kostar pengar och vi har det redan väldigt dåligt ställt, säger Peter Amundsson.