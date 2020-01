Teckningsbiennalen – utställningen som är som en konstens insändarsida

Det kan handla om klimatet, om politiska demagoger som Donald Trump eller om krig som sliter sönder hemländer.

Klimatet tar sig Elna Karlsson från Kilafors an i verket ”The Bees are dying”, likaså Molly Åberg som visar en utrotningshotad isbjörn. Elin Hjulström Lord – i ett av sina tablettaskverk som hon visat vid några tillfällen under året i samlingsutställningar – visar en gestalt med skyddsmask och ger verket den olycksbådande titeln ”Bright new future”.

Satirtecknaren Seyda har tidigare i lokalpressen publicerat sina teckningar om kriget i hemlandet Syrien. Här medverkar han med fler av dessa satiriska bilder. När oron över klimatet rör en mer eller mindre avlägsen framtid, är oron i Seydas teckningar en som är närvarande här och nu och som har funnits med i hans konst i många år.

Sedan kan det finnas en oro som handlar mer om den värld man lämnar efter sig till barn och barnbarn. Christina Kluge från Hudiksvall låter ett barn i en öm omfamning med en hund kontrasteras mot politiska ledare som Donald Trump och Kim Jong-un, vilka hänger ovanför flickan likt ovädersmoln.

En annan stark strömning i kulturen från senare år gör sig också påmind i ”Teckning 2020”: Kvinnokroppen och dess frigörelse. Pethra Schramm visar en teckning med enkla linjer, ”Behag”, där även brösten har fått ansikten. Maria Forsling Jenke och Elna Karlsson är två andra konstnärer vars bidrag kretsar kring samma teman.

Teckningsbiennalerna – som denna gång görs i samarbete med Galleri K – är de samlingsutställningar som tillsammans med fotobiennalerna har flest nya namn bland de medverkande. Allt som krävs är en vässad penna och en god idé. Det är alltid roligt att upptäcka nya begåvningar.

Nästan lika roligt är det att upptäcka nya sidor av konstnärer som man har sett ställa ut tidigare med andra uttryck i fokus. Två som visar nya sidor för mig i denna utställning är Eva Friskman och Karl Tony Olson, som båda i teckningen verkar lockas av enkelheten. Även Rolfcarlwerner visar en annan, svartvit sida – men går ändå att identifiera.

Just möjligheten att i teckningen skapa någonting levande med några få streck är det fler konstnärer som lockas av. Titta exempelvis på bidragen från Mikael Lööf och Lena Wennberg.

Ewa i Walla från Söderhamn har fått med tre sparsmakade porträtt.

En teckning kan vara just det, några streck som tillsammans bildar ett motiv, men teckningen kan också vara ett broderi eller, i sin mest maxade form, en hel skog med tallstammar som i Anna Carin Landelius bidrag. Mest utanför den berömda boxen i sitt tänkande är Margareta Tideström Persson, som visar sitt verk liggande på golvet: Ett brunnslock.

Årets jury har bestått av Ola Gustafsson och Maria Norén. I sin motivering skriver de: ”Glädjande är att så många uttrycker sig och vill berätta. Det bådar gott.” Bara att instämma. Teckningsbiennalen fungerar lite som en insändarsida – alla har en chans att uttrycka sig.

*

KONST

”Teckning 2020”

Kulturcentrum Sandviken

Utställningen pågår till och med 23/2

Två av de medverkande konstnärerna bjuds in till separatutställningar på Galleri K: Pethra Schramm och Åsa Westman.