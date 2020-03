Teatern ställer in sommarens föreställning: "Det hade gått för mycket pengar till ingenting"

Repetitionerna inför sommaren var i full igång sedan i januari när ensemblen tvingades titta upp ur manuset och inse vilken ekonomisk utmaning de stod inför.

Först ställdes förra veckans årsmöte in på grund av coronaviruset, därefter tog styrelsen beslutet att ställa in Finnskogsteatern all egen verksamhet på vridscenen i Loses under sommaren 2020.

Läs också: Kämpigt läge för biograferna – färre besökare och inställda premiärer: "Det är en rullande snöboll"

Sommarens föreställning Familjefesten den 7-16 augusti är inställd, liksom all annan övrig kulturell verksamhet.

– Det var tungt, säger David Reino Svensson om att behöva ta beslutet.

Om Finnskogsteatern Loses skulle satsat på att arrangera sommarens föreställningar, trots den växande coronapandemin, kunde det slagit hårt mot den ideella teaterföreningen.

Läs också: I spåren av corona – Motorrevyn ställs in: "Det känns bara tomt just nu"

– Jag och Kristina drog igång hela konkarongen en gång i tiden, och vi har kämpat på både dag och natt genom åren för att få det att gå runt. Vi såg att det här går inte, säger David Reino Svensson och fortsätter:

– Vi är också till åren kommen, jag och Kristina. Vi är bägge över 70 år och båda i farozonen för att bli smittad och det är inte så bra det heller.

Om Finnskogsteatern skulle haft någon verksamhet i sommar hade det nu varit hög tid att börja lägga ut pengar på annonsering.

Förra årets föreställning: Finnskogsteatern kör nostalgitripp till 80-talet: "Ligger ett tungt tema bakom"

– Skulle det visa sig att det här inte kommer gå då ska vi påannonsera att det inte blir av och då hade det gått för mycket pengar till ingenting. Kan vi inte räkna med att få publik som betalar då suger det ur kassan och att ta lån är inte att tänka på, säger David Reino Svensson.

Hur det blir med operan på Finnskogen och årets visfestival, som skulle firat tio år i sommar, kan inte David Reino Svensson svara på, eftersom de själva beslutar hur de gör med sina planerade evenemang.

Finnskogsteatern hoppas dock kunna ta upp sin verksamhet nästa sommar.

– Vi får ett år på oss att öva på manuset i stället var och en, säger David Reino Svensson.