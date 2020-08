Teaterföreningen krävs på hundratusentals kronor – orsaken: Felaktigt porto

Redan förra året stod det klart att Bollnäs teaterverkstad skulle flytta ifrån sina gamla lokaler i kvarteret "Skidan" på Gärdet, i samma byggnad som till exempel Ica Kvantum huserar.

Den gamla lokalen sades upp och istället skulle föreningen gjuta nytt liv i den centralt belägna Träkyrkan, alldeles bredvid Brotorget.

Förutom en, enligt föreningen, ny fantastisk lokal fanns förhoppningen att flytten skulle locka fler besökare till föreställningarna.

– Den förra lokalen var också bra, men det var många som inte kände till den eftersom den låg lite gömd bakom Ica. Nu hamnar vi mer centralt i en lokal som alla känner till. Det tror jag är bra för oss, för vi har mycket planer och visioner om ett levande kulturliv i Bollnäs, sa föreningens ordförande Lina Olsson när flytten var ett faktum.

Nu står föreningen dock inför ett nytt hot – som kan riskera hela dess existens.

– I mars 2019 skickade vi in vår uppsägning av den gamla lokalen till hyresvärden via e-post och brev med vanligt porto, säger Lina Olsson, föreningens ordförande.

Beslutet att flytta togs efter att hyresvärden GHG Bostäder AB (som äger fastigheter i Bollnäs, Falun och Vilhelmina) tidigare aviserat att hyran snart skulle fördubblas för lokalen. Den prisökningen skulle vara omöjlig för föreningen att ha råd med – något som de enligt egen utsago tydligt kommunicerade till hyresvärden.

När de sagt upp lokalen började arbetet med flytten, som skulle ske innan december 2019. Arbetet drog ut på tiden och föreningen ansåg sig nödgade att betala för två extra månader, januari och februari i år, på den gamla lokalen.

– Då fick vi nog med tid att flytta ut våra grejer. Och det gick hyresvärden med på, säger Lina Olsson.

Efter flytten fortsatte emellertid hyresavierna från den gamla hyresvärden att komma. Föreningen bestred dem allt eftersom.

– Till slut fick vi ett brev från hans advokat där de krävde in hyresavgifterna, säger föreningens kassör Ann-Kristine Hellman.

När de kontaktade fastighetsbolagets vd om det oväntade kravet påstod han sig i sin tur vara omedveten om att föreningen ens skulle ha flyttat ut och ville inte kännas vid någon uppsägning av lokalen.

Det påståendet tvivlar dock föreningens styrelse på.

– Vi har varit tydliga mot honom om att vi skulle flytta ut från Skidan. Innan vi gjorde det kom också hyresvärdens vaktmästare och inspekterade vår flyttstädning, så att den var tillräckligt bra. Och vi har även lämnat in nycklarna för lokalen till hyresvärden, säger ledamoten Catarina Kulborg.

Även om de skulle få rätt i den saken finns ytterligare ett problem: hyresvärden hävdar att deras uppsägning ändå inte är giltig eftersom den inte skickades in på rätt sätt.

Enligt hyresvärden kan en uppsägning endast ske via rekommenderat brev. Teaterföreningen skickade bara in sin via e-post och vanligt brev.

Hårdraget kan man alltså konstatera att teaterföreningen nu riskerar att gå i konkurs på grund av ett felaktigt porto. I stället för att betala 92 kronor för ett rekommenderat brev betalade de 11 kronor för vanlig post.

GHG Bostäder kräver därför Teaterverkstaden på hundratusentals kronor för utebliven hyra.

– Man kan ju tycka att hyresvärden, i ett sådant läge, redan tidigare borde kunna ta kontakt med hyresgästen och prata om det nu uppstått något fel, säger Lina Olsson.

Föreningens styrelse har under hela uppsägningstiden försökt ha en dialog med hyresvärden om olika frågor kring flytten, men enligt dem har fastighetsbolagets vd dock varit mycket svår att kontakta.

– Han har duckat oss hela tiden. Antingen svarar han inte på våra meddelanden och telefonsamtal. Eller så säger han att han är upptagen och ber om att få ringa upp, men gör det oftast inte, säger Catarina Kulborg.

För att ändå vara på den säkra sidan skickade föreningen, på inrådan och uppmaning av deras advokat, in en ny uppsägning av lokalen i maj i år. Då med rekommenderat brev.

Det kan dock ha varit ett misstag.

För nu verkar det som om hyresvärden anser att föreningen därmed medgett att de gjort fel.

I och med det kräver nu hyresvärden inte bara betalt för månaderna fram till den "korrekta uppsägningen", som gjordes i maj i år. Utan även för uppsägningstiden från och med samma datum, som enligt kontraktet består av ytterligare nio månader.

Föreningen riskerar alltså att behöva betala drygt 17 000 i månaden för sin gamla lokal fram till och med februari nästa år.

Totalt handlar det om cirka 200 000 kronor. Pengar som föreningen inte har.

– Skulle vi bli tvingade att betala allt det här går vi i konkurs, säger Ann-Kristine Hellman.

– Vi kom till Träkyrkan med visioner och planer för Bollnäs teater- och kulturliv. Att det skulle bli en knutpunkt för alla. Sedan kom corona och stoppade all vår verksamhet. Och nu det här. Det känns bara tragiskt, säger Lina Olsson.

– Det som känns surt är att vi trott att vi agerat helt rätt, bara för att få en sådan här käftsmäll tillbaka, säger Catarina Kulborg.

Till råga på allt har Teaterverkstaden upptäckt att deras före detta hyresvärd, trots att denne fortsätter hävda att Bollnäs teaterverkstad står under kontrakt på lokalen, tillåtit en annan förening att nyttja fastigheten.

Av en slump upptäckte nämligen Teaterverkstans styrelse att Föreningsalliansen och Fritidsbanken fått tillåtelse av hyresvärden att lagra sina inventarier i teaterföreningens gamla lokaler. Utan att meddela teaterns styrelse om detta.

– Så han insisterar på att vi ska betala för lokalen, samtidigt som han utan lov släpper in en annan förening i den, säger Catarina Kulborg.

Hela situationen "känns som skit" berättar en nästan uppgiven styrelse för helahälsingland.se.

– Magsåret har varit stort under den här tiden. Det tar så mycket personlig och känslomässig energi. Och det skulle vara så tråkigt om våra medlemmar skulle mista sin teater på det här sättet, säger Lina Olsson.

– Det känns som att vi inte har någon möjlighet att rädda oss själva. Men vi kommer ändå inte att ge oss utan kamp, säger Catarina Kulborg.