Team Hudik satsar på 14–17-åringar – anställer meriterad tränare: "Här får alla vara med"

Hälsinglands fotbollförbund efterlyser omtag för att locka fler tjejer till fotbollen – och behålla dem i föreningarna. Det är inga nyheter för Team Hudik, som tog det omtaget för flera år sedan – och med lyckat resultat. Man lade upp en långsiktig plan, och började med de yngsta spelarna.

Med start 2019 bedrev man uppsökande verksamhet på skolorna i kommunen, och även i bostadsområden under sommar- och höstlov. Man hade två fotbollspass under skoltid med varje klass i låg- och mellanstadiet, och delade ut 100 fotbollar för att uppmuntra till fortsatt spel och rörelse på rasterna. När man summerade kunde man konstatera att man träffat nästa alla tjejer i åldern 6–12 år i kommunens skolor.

Man arbetade vidare på inslagen väg även under fjolåret, och kunde starta upp fler lag och rekrytera flera ledare.

– Under 2020 ökade vi från 221 till 291 medlemmar, samt att knattelagen, som vi startade med Strands IF, fick ytterligare 59 medlemmar varav 24 var flickor. Totalt ökade antalet flickor som började spela fotboll i Team Hudik under fjolåret med 94 stycken, säger Lotta Ericsson, kanslist i föreningen.

Att man dessutom lyckades få flera aktiva spelare att bli ledare ser man som mycket positivt. Det hoppas man på sikt ska leda till att de stannar kvar i föreningen längre.

För det behövs ledare.

– Det behövs tre, fyra ledare till varje lag. Så det går åt rätt mycket ideell tid, speciellt i en förening som har 300 aktiva barn, konstaterar Pär Eriksson från Team Hudiks styrelse.

Efter att ha satsat på de yngre spelarna är det nu dags för nästa steg i projektet, och nu är det de lite äldre spelarna, 14–17-åringarna, som man fokuserar på.

– Vi gör vår egen variant av en fotbollsakademi, säger Erika Hallberg, ordförande i Team Hudik.

Men hon vill inte kalla det akademi, utan projektet har fått namnet plusträningar.

– En akademi är för några få selekterade, här får alla vara med. Strands IF började med plusträningarna, nu vill vi i Team Hudik ge tjejerna samma möjlighet.

Erika Hallberg säger att det man önskar uppnå är att tjejerna både ska lära känna varandra, men även känna mer samhörighet över åldersgrupperna.

– Då blir inte klivet så stort om en yngre spelare ska spela med äldre tjejer eller tvärtom.

För att visa att man verkligen menar allvar och för att ge tjejerna samma förutsättningar som killarna har, har man anställt Pernilla Karlsson som kommer att hålla i plusträningarna. Pernilla Karlsson är nationell fotbollsutbildare och har tidigare även varit tränare för Team Hudiks A-lag.

– Den här typen av träningar har nog aldrig funnits för tjejer i föreningar i Hälsingland tidigare, gissar Erika Hallberg.

Under 25 veckor ska lagen utbildas och tränas av Pernilla Karlsson. Förhoppningen är att spelarna ska få bättre kunskap om sitt fotbollsutövande, sin förmåga och utveckling. Samtidigt ska ledarna få inspiration, en större kunskap kring ledarrollen och höja både sin egen och spelarnas kompetens. Dessutom kommer man att att arbeta med flera andra områden som är viktiga för spelarna: kost, sömn och välbefinnandes till exempel. De senare genom samarbete med i första hand RF/Sisu och Hälsinglands FF.

Samhörigheten och en högklassig fotbollsutbildning hoppas man i Team Hudik ska bidra till att tjejerna väljer att stanna kvar inom sporten.

– Ju mer du du växer och utvecklas, desto roligare blir det, säger Erika Hallberg.

Parallellt med plusträningarna planerar Team Hudik även att fortsätta med lovfotboll över tid, samt att även fortsättningsvis besöka skolor och spela fotboll, men inte lika omfattande som under fjolåret.

En stor utmaning med det ökade antalet utövare är att få plantider.

– Vi för i dag en fin dialog med Hudiksvalls kommun om detta. Det är ett evigt krig om tiderna, konstaterar Pär Eriksson.

– Generellt är det svårt att få träningstider, där är det ingen skillnad mellan tjejer och killar. Team Hudik och Strand är två stora klubbar, och vi blir bara fler. Samtidigt har det inte blivit några flera planer.

Att satsa på plusträningar för Team Hudik, hoppas man ska boosta tjejerna, och ge dem mer självförtroende.

– För oss är det helt självklart att verka för jämlikhet, jämställdhet, integration och idrotten fotboll. Det är inte alltid sporten som hamnar i första rummet för oss. Blir tjejerna trygga så kommer sporten, och de blir trygga även i samhället med den gemenskap vi skapar. På så vis blir vi alla vinnare, säger Pär Eriksson.