Tävlingen närmar sig sitt avgörande för magikern Håkan Berg: "Det här är ett äventyr"

Håkan Berg från Viksjöfors gjorde under våren succé när han ställde upp i tävlingsprogrammet Britain's got talent. Med sin humoristiska akt som innefattade både komik och magi så fick han hela juryn på fall och gick vidare till semifinal.

Semifinalerna har dock dragit ut på tiden på grund av rådande coronapandemi, men nu närmar sig tävlingen sin upplösning.

– Allt ställdes in i våras, men drogs igång nu igen under hösten. Men inget sker inför publik och allt är förinspelat. Så jag har nu spelat in min akt för semifinalen och på lördag kommer den sändas på tv och sedan kommer omröstningen vara klar på måndag, berättar Håkan Berg från London.

Kan du berätta lite om din akt under semifinalen?

– Det var på samma tema som tidigare. Jag har ju en karaktär som kallar sig "King of birds" och spelar vidare på den. Jag har gjort det större och maffigare och verkligen slagit på stort. Bland annat gör jag entré på en jättestor duva, skrattar han.

Håkan Berg berättar att han fick bra lovord från juryn efter sitt framträdande, men nu är det publiken i tv-sofforna som bestämmer vilka som går vidare.

– Det är alltid svårt att tävla i underhållning för det spretar så olika i vad alla gör. Sen har inte jag någon bra bakgrundshistoria som många har om sjukdomar och mobbning och liknande. Jag försöker göra det jag är bra på och så får vi se hur det går.

I väntan på besked är Håkan Berg kvar i London, där har han varit i snart en månad. Först fick han sitta 14 dagar i karantän och planen var sedan att han efter det förinspelade semifinalprogrammet skulle vända hem till Sverige igen.

– Men produktionen ville ha kvar mig om jag går vidare. Det är så osäkra tider nu och man ville inte riskera att jag skulle behöva komma hit igen och på nytt sitta i karantän, säger han.

Hur är det i London då?

– Det är ett äventyr. Det är jättekul att vara en del av det här, men det är kämpigt också. Det är munskydd på när vi är ute på stan och det är handsprit hela tiden. Det tar en del på krafterna. Bara att gå och handla är en utmaning som läget är.

Det kanske är värt det om du går vidare?

– Kanske det. Nu känner jag mest att jag tävlar för mig själv. Jag är väldigt nöjd med det jag presterat och jag börjar göra mig ett namn. Jag har aldrig fått så mycket respons från tittare som efter min första audition. Det här är ett stort kliv för min karriär oavsett hur det slutar.