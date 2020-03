Tävling: När går isen på Lillfjärden?

Som tidigare år kommer Hudiksvalls Tidning att anordna en liten tävling där det gäller att gissa när Lillfjärden är isfri.

För trots avsaknandet av rejäla köldgrader och snö, så har isen lagt sig på Lillfjärden.

– Isen har legat sedan i början av december, säger Ulf Sundh från Föreningen för främjandet av fågellivet i Lillfjärden som har stenkoll på isläget.

– Den har gått till och minskat, men aldrig varit borta, trots det instabila vädret.

Ulf Sundh berättar också att stormen på Västkusten har tryckt in vatten i Östersjön, vilket lett till att det under de senaste veckorna kommit in havsvatten i Lillfjärden och höjt vattennivån.

– Ett intressant fenomen.

Isen är så pass tjock att skridskoåkarna har haft fin is att åka på, och många har också varit ute på isen och anglat.

Men nu gäller det alltså att gissa när isen försvinner. De som gissar rätt datum vinner fina priser.

Men det är bara en gissning per person som gäller. Får vi in fler gissningar från en och samma kommer vi att slumpmässigt välja ett av de inskickade datumen.

Skicka din gissning via post eller mejl. Mejladressen är: familje@helahalsingland.se

Skriv gärna Isen på Lillfjärden i ämnesraden.

Vill du hellre posta din gissning är adressen: Isen på Lillfjärden, Hudiksvalls Tidning, Box 1201, 824 15 HUDIKSVALL.

Senast den 22 mars vill vi ha din gissning.

Enväldiga domare i tävlingen är representanter från Föreningen för främjandet av fågellivet i Lillfjärden.