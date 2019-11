Tältlägret i Borgarparken ska bort: "Det är hemska förhållanden"

När kommunen tänkte riva tältlägret vid Borgarparken, Hudiksvall, hade plötsligt nya människor flyttat in. Nu har Kronofogden kopplats in för att lägret ska kunna rivas.

– Det är hemska förhållanden de lever under, säger Stefan Sundin-Bromhed, mark- och exploateringsingenjör, Hudiksvalls kommun.