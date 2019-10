Systrarna Brontës värld var farlig och trångsynt och deras liv blev korta – ändå skrev de världslitteratur

Ingen av dem hann fylla 40 år, och merparten av sina liv tillbringade de i en by i Yorkshire. Ändå blev systrarna Brontë litterära giganter.

Anna-Karin Malmström Ehrling och Per Ove Ehrling från Sandviken drogs så in i deras värld att de på eget bevåg översatte Brontë-romaner.