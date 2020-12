Symptomfri omsorgspersonal var smittad: "Det är ett av de stora problemen i det här"

Efter det stora utbrottet av covid på Månsbacken, testades all omsorgspersonal i Delsbo flera gånger under en tid. Då upptäcktes fall där symptomfri personal visade sig ha covid.

– Det är ett av de stora problemen i det här. Det är en av bovarna i dramat. Att vi fått in smittan på boendena är nog på grund av det, det tror jag, säger kommundirektör Bengt Friberg.