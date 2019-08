Svenskt VM-brons i mountainbikeorientering – Linn Bylars från Forsa OK körde första sträckan

VM i mountainbikeorientering har pågått under helgen och under lördagen var Linn Bylars från Forsa OK med och tog en VM-bronsmedalj i stafetten.

Bylars stod för ett litet misstag på första sträckan men Sverige kunde köra ikapp och säkra en pallplats.

– Underbart att vi får med oss en medalj, säger Nadia Larsson, som åkte slutsträckan för Sverige, till TT.