Svenska cupen fortsätter i Lidköping – Edsbyn enda laget från Hälsingland

Lidköping har stått värld för Svenska cupen under de senaste tio åren. Turneringen har avgjorts under en helg där matchtiderna varit förkortade, men i vintras öppnade ligachefen Per Selin för att upplägget skulle kunna förändras.

När Bandypuls pratade med Selin i lördags berättade han dock att det kommer att dröja minst ett år innan de gör en förändring.

– Planen är att det ska vara likvärdigt som föregående år. Vi hade tankar att förändra men med tanke på att det är 16 lag i elitserien och ett VM insprängt i oktober så är det svårt att få ihop agendan, sa Selin.

Nu bekräftar Villa Lidköping på sin hemsida att de kommer att stå värld även i årets upplaga. Svenska cupen avgörs 1-3 oktober.

Edsbyns IF är det enda laget från Hälsingland som är kvalificerat för att vara med och tampas om titeln, och det i grupp A med mästarlaget Villa Lidköping, ett uppgraderat Västerås och outsidern Vetlanda.

Edsbyn spelar sin första match mot Västerås SK fredagen den 1 oktober.

Gruppindelningen i Svenska cupen:

Grupp A: Villa Lidköping, Edsbyns IF, Västerås SK, Vetlanda BK

Grupp B: AIK, Sandvikens AIK, IFK Vänersborg, IK Sirius

Spelschema:

Fredag 1/10:

12.00: Villa Lidköping BK – Vetlanda BK

14.00: Edsbyns IF – Västerås SK

15.45: AIK – IK Sirius

18.15: Sandvikens AIK – IFK Vänersborg

20.00: Västerås SK – Villa Lidköpings BK

21.45: Vetlanda BK – Edsbyns IF

Lördag 2/10:

10.00: IFK Vänersborg – AIK

12.00: IK Sirius – Sandvikens AIK

13.45: Villa Lidköpings BK – Edsbyns IF

15.45: Vetlanda BK – Västerås SK

17.30: IFK Vänersborg – IK Sirius

19.15: AIK – Sandvikens AIK

Söndag 3/10:

09.00: Semifinal 1, A:1 – B:2

11.00: Semifinal 2, B:1 – A:2

16.00: Final