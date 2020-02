Svängig stämning på pizzerian – under bandets galna turné: "Kul att de är här"

Det var varmt, trångt och osade pizza när Brooklyn soul stew gjorde sitt andra stopp på pizzeriaturnén. På Hamregrillen i Bollnäs förberedde sig niomannabandet från Gävle och Uppsala för ännu ett gig.

Läs mer: Bandets galna idé – en pizzeriaturné med åtta spelningar på en dag: "Kommer att bli jobbigt"

– Jag har bara med mig delar av trumsetet. Man får skala ner det. Det är mer för gemytligheten än att det ska vara perfekt ljud, säger Erland Dahlblom, trummis.

– Vi har försökt banta ihop oss så mycket vi kan, men ändå vara ett fulltaligt band, säger Sven-Inge Sjöberg, organist.

Första stoppet gjorde de knappt en timme tidigare på Ibos pizzeria i Kilafors.

– Det var roligt. Vi spelade fem låtar på 22 minuter. Det var flera som åt och lyssnade på musiken. Och vi fick till och med sälja några skivor, säger Erland Dahlblom.

Turnén har bandet valt att kalla för Soul to soul, med syftet att spela soulmusik i sextiotalsanda rätt in i den svenska själen.

– Det är så kul att de är här, utbrister Kristina Andersson, som är en av alla som tagit plats i den fullsatta pizzerian.

Brooklyn soul stew passade på att ge ett smakprov från den nya skivan Hits where it hurts med låtar som Secret love, Lonely city nights och Born to be blue.

Pizzeriaturnén fortsatte till Corner pizzeria i Arbrå, Kick saloon i Järvsö, Gamla stan i Ljusdal, Svea i Delsbo, Robertos i Hudiksvall och avslutades förhoppningsvis med en extra lång spelning på Dragonen i Söderhamn.