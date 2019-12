Svag ekonomi bakom MTH-skolans fall – kan inte ge eleverna rätt stöd enligt Skolinspektionen

MTH utbildning AB startade sin skola höstterminen 2017. Bolaget redovisar förlust både det första och andra verksamhetsåret på sammanlagt nära två miljoner kronor.

Av Skolinspektionens utredning framgår att bolaget räknar med förlust även under 2019. Bolagets strategi är att verksamheten ska gå med vinst under 2021. Bolagets styrelse räknar med att företagets egna kapital ska vara återställt under 2023, visar utredningen.

Ekonomin är bara en men viktig del i Skolinspektionens beslut. Utan pengar kan bolaget inte anställa den personal som kan ge det stöd som eleverna behöver.

MHT-skolan har bedrivit sin undervisning med betydligt färre lärare än andra skolor. Svenska grundskolor har i genomsnitt 12,1 elever per lärare. På MTH-skolan går det 18,8 elever per lärare, enligt Skolinspektionen.

I tretton av femton fall som skolinspektionen granskat har rektorn beslutat att inte sätta in extra stöd till elever som riskerar att få underkänt i betyg.

MTH-skolans rektor förklarar att orsaken till att särskilt stöd inte sattes in, beror på att lärarna inte förstått att lärarna i ett första steg skulle anpassa sin undervisning till dessa elever, skriver Skolinspektionen i sin utredning.

Skolan har sedan starten tappat elever. Hösten 2018 gick det 146 elever på MTH-skolan. Vid denna höstterminens start uppger skolan att det fanns 96 elever.

Hur många elever som kommer att gå ut höstterminen på MTH-skolan är oklart. Vad som framgår är att Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun uppger att 83 av MTH-skolans elever är skrivna i deras kommuner.

Av utredningen framgår att företaget dragit ner antalet tjänster som en konsekvens av det minskande elevantalet.

Skolan bär trots det inte sina egna kostnader bedömer Skolinspektionen som skriver: "Skolinspektionens utredning visar att aktiekapitalet är förbrukat och att det inte finns täckning i eget kapital för resultatmässiga förluster".

Det finns inga betalningsanmärkningar hos kronofogden mot bolaget konstaterar Skolinspektionen.

Under onsdagen uppgav företrädare för MTH utbildning AB att Skolinspektionens beslut kommer att överklagas.

Inspektionens beslut är formulerat så, att skolan inte får öppnas förrän domstolen fattat beslut om överklagandet.

Vi har sökt företrädare för MTH utbildning under torsdagen, som avböjer att ge några kommentarer.