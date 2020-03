Susanne Holmlund: Influensavirus blir mindre hotfulla – riskerna minskar men inte rädslan

När Hongkong-influensan slog till, 1968-70, var jag nio-tio år. Om Hongkong pratades det mycket bland de vuxna, ofta som spekulationer kring bekanta som "kanske hade fått Hongkong". Det skämtades en del också. Men så vitt jag minns var ingen särskilt orolig, och inte sades det mycket om vacciner, karantän eller isolering. Blev man sjuk så blev man.

I efterhand vet vi att 300 000 svenskar kom att insjukna i asiaten, vilket förstås påverkade hela samhället. Arbetsplatser och skolor fick stängas, evenemang, fritidsaktiviteter och försvarsövningar fick ställas in. Kostnaderna har beräknats till 130 miljoner kronor, vilket i dåtidens penningvärde var en hel del.

Även om de virus som utlöste asiaten och Hongkong-influensan var mindre dödliga än coronaviruset (under 0,25 procent jämfört med de 0,3 - 1 procent som forskarna diskuterar i fallet corona) beräknas asiaten ha dödat mellan 1 och 4 miljoner människor globalt, Hongkong mellan 1 och 2 miljoner. Förmodligen dog svenskar också, även om jag inte kunnat hitta de uppgifterna. Det var dock lite jämfört med förra seklets första stora influensa, spanska sjukan, som dök upp i kölvattnet av första världskriget 1918. Innan viruset gav med sig hade det dödat mellan 50 och 100 miljoner människor, mest personer under 45 år. Sverige förlorade 35 000 medborgare i spanskan.

2009 var det dags igen. Pandemin kom nu att i folkmun kallas svininfluensan, och med tanke på att viruset var besläktat med spanska sjukan var det förståeligt att oron var stor. Men när virusvågen drog undan beräknades förlusten i liv till 27 i Sverige, globalt mellan 16 000 och 200 000 – uppgifterna går isär. I Sverige tror man att den omfattande vaccinationen kan ha räddat ett hundratal liv; tyvärr till priset av narkolepsifall bland unga.

Om man ser till den historiska utvecklingen verkar det som om influensapandemiernas dödstal sjunker. Det som i stället ökar är informationen och medierapporteringen kring dem. Svininfluensan var en "mediehändelse", ett ord som inte existerade på asiatens och Hongkongs tid. I dag är bilden än tydligare. Dagligen räknar vi coronafall i hela världen, och jag gör det med samma intresse som alla andra. För man vet ju inte vart det tar vägen. Historia skrivs, och vi är med.

Sällan tänker vi på att de stora hoten ofta varit långsammare, tystare, vanligare.

Den intensiva informationen är på gott och ont. Folkhälsoexperten Hans Rosling hävdade att världen aldrig varit så väl förberedd på en influensapandemi som nu: vi har bättre sjukvård, bättre kunskap - och bättre kommunikation. Tack vare den får vi snabbt reda på vad som händer, också på andra sidan jordklotet, och kan vara förberedda. Tyvärr trissar den också upp stämningen och gör oss kanske oroligare än vi behöver vara. Våra resor och vår kommunikation sprider både viruset och rädslan för det. Och det stora allmänintresset inbjuder till att influensan blir ett slagträ i det politiska och opinionsmässiga spelet.

Det är lätt att skrämmas av hot som är plötsliga, tydliga, påtagliga - som ett nyupptäckt smittsamt virus som det ännu inte finns vaccin mot. Så är vi människor funtade. Sällan tänker vi på att de stora hoten ofta varit långsammare, tystare, vanligare. Inte skapas några rubriker av att den vanliga säsongsinfluensan årligen tar ett par hundra liv i Sverige, 300 000-650 000 i världen. Inte tänker vi på hur mycket tryggare vi är än medeltidens svenskar, som halverades i antal när digerdöden härjade på 1300- och 1400-talen. Inte tänker vi på smittkopporna, en av historiens största dräpare med 300 - 500 miljoner liv på sitt samvete, eller koleran, som vid återkommande epidemier under 1800-talet dödade 100 miljoner européer.

Vi tänker inte ens på tuberkulosen, som följt människan genom seklerna och än i dag dödar 1,7 miljoner årligen - en siffra som härom året fick den att åter gå om HIV/AIDS som den smittsamma sjukdom som dödar flest per år. Smittkoppor och tuberkulos är ju inget vi svenskar räknar med att utsättas för i dag, och gott så. Däremot kunde vi ägna en tanke åt det som kan bli framtidens stora gissel, antibiotikaresistensen. Redan i dag dör 30 000 EU-medborgare per år av resistenta bakterier och om 30 år kan sådana ta 10 miljoner liv per år globalt om utvecklingen inte hejdas. Där har vi själva vridit ett av medicinhistoriens bästa vapen ur våra händer.

Sannolikt kommer en hel del fler svenskar att drabbas av coronaviruset; kanske kommer några fler att dö i det. Men om historien upprepar sig blir det inte många. Ändå kommer både du och jag att fortsätta följa rapporteringen. Och kanske för den det goda med sig att vi alla blir bättre på att tvätta händerna, nysa i armvecket, resa mindre (trist för flygbolagen men bra för jorden) och rusta oss för extrema händelser - varifrån de än kommer.