Susanne är nyinflyttad i villa på vattnet: "Det är havsutsikt i kubik, man mår gott av det!"

Susanne Svensson, f d Boström, är uppvuxen i Hudiksvall. Hon och maken Tobbe Svensson och sonen Robin är precis nyinflyttade i sjövillan på Varvsholmen i Kalmar. Fortfarande fattas översta steget i trappan upp till taket och likaså det sista av kaklingen i ett av badrummet. Men Susanne har redan upplevt fördelarna som bjuds med ett liv jäms med vattenytan:

– Den största fördelen är ljuset och rymden. Det är verkligen havsutsikt i kubik, man mår gott av det. Man mår bra i själen, säger Susanne Svensson.

– Och att kunna ta sig ett morgondopp precis utanför dörren om man vill. Och som för vår son och i de andra barnen i sjövillorna intill, de kan ta båten och segla iväg som de vill.

Egentligen var det Susannes man Tobbe som ända sedan barndomen drömt om att skapa ett hem på vattnet. För honom är det båtar och vatten som gäller – både Tobbe och hans yngre bror Kristofer är gamla VM-seglare, berättar Susanne. Det var när de i vuxen ålder drev betongfirma ihop som idén föddes.

– Tobbe hade letat länge, länge efter färdiga skrov eller pråmar som passade att bygga på, men så fick han idén att helt enkelt gjuta sig ett eget skrov, säger Susanne.

Bröderna startade firman Modern marine homes i samarbete med arkitekten Staffan Strindberg och ett lokalt byggföretag och de kunde 2003 inviga Villa Näckros, den allra första sjövillan i vattnet mellan Varvsholmen och Ängö i Kalmar. I den skulle familjen Svensson provbo ett år för att utvärdera materialen, tekniska lösningar och funktionaliteten i ett hus på vatten. Tydligen var de ganska nöjda för de bodde kvar i tio år innan de flyttade. Under den tiden väckte villan uppmärksamhet och nyfikenhet över praktiskt taget hela världen. Huset sägs vara det som varit i flest magasin under 2000-talet och paret Svensson kunde räkna till ungefär 7 000 besökare under de tio år de bodde där.

Flytten från Varvsholmen skulle visa sig bli temporär. Susanne och Tobbe fick så småningom bygglov för ytterligare två hus på Varvsholmen, denna gång byggde man i helt egen regi med hjälp av samma arkitekt Staffan Strindberg.

– Precis som med Villa Näckros ville vi ha huset fyrkantigt istället för det mer båtliknande rektangulära. Vi har hela tiden velat att den kopplingen skulle minska, man skulle känna som att man kom in i vilket hus som helst när man klev in här och inte i en båt, säger Susanne.

Ett vanligt hus men med tanken att vattnet genom de stora glaspartierna skulle vara synligt från varje del av huset. De nya villorna byggdes 14x14 meter stora och bara i ett plan – mot för Villa Näckros tre halvplan – med plats för trädgård och förråd på taket. I huset ryms två sovrum med klädkammare, två badrum, varav ett med badkar och bastu, stort vardagsrum och kök med öppen planlösning, samt tvättstuga, teknikrum och ett kontor för Susanne, som är utbildad inom trädgård och gärna vill ha ett rum att jobba i.

På kontoret har hon fått kompromissa, till följd av att de bor på en flytande ponton.

– Jag hade tänkt mig en stor bokhylla längs hela ena sidan, full med tunga faktaböcker, vi älskar böcker. Men då skulle huset blivit snedbelastat och börjat luta. Så nu blir vi nog "tvungna" att skaffa spaavdelning på andra sidan på taket, så att det väger upp för tyngden i bokhyllan. Men det känns inte så jobbigt precis, säger Susanne och skrattar.

Att bygga ett hus på vatten blir en aning dyrare än att bygga ett på land, tror Susanne. Materialen måste noga väljas för att tåla sälta och att vara utsatt för vind och våg. Det blir många rostfria material och väggarna av kompositmaterial är limmade för att hålla konstruktionen vattentät. Utsidan har paret Svensson klätt delvis med aluminiumplåtar, men bara för att det ska se snyggt ut och så att det ska smälta in i miljön runtomkring. Annars fungerar vatten och avlopp utan problem, med hjälp av en pump leds det upp till det kommunala vatten- och avloppsnätet, precis som ett hus på land som ligger lågt, förklarar Susanne.

– Det enda är att de rör med ledningar och sådant som ligger mellan land och vårt hus har ytterligare isolering och värmekabel.

Från början var de inne på att värma upp huset med hjälp av solceller och en specialmantlad kamin, men enligt beräkningar som gjordes skulle det inte ha varit värt investeringen.

– Med de väggar och så många glaspartier som vi har kommer det ändå att hålla värmen jättebra. De släpper in värmen men inte ut, förklarar Susanne.

Gungar det i hemmet? Det är den vanligaste frågan Susanne får när hon berättar var hon bor.

– Huset är förankrat med pålar och har en sådan låg tyngdpunkt att det gungar minimalt och det märker man inte. Bara om man tittar på gardinerna kan man se att de rör sig lite, säger Susanne.

Kan det sjunka?

– Nej, grunden fungerar som en stor flytbrygga, så den är praktiskt taget osänkbar.

Första sommaren i nya huset är över, men Susanne planerar redan för nästa.

– Jag ska planera trädgården uppe på taket, det blir nog mitt favoritställe, så jag har att göra hela vintern. Jag måste ha ett växthus och många drivbänkar. Jag skulle också vilja plantera något träd. När jag får trädgården färdig, då kommer det här huset inte bara vara Tobbes drömboende, utan även mitt, säger Susanne.