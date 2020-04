Supportrarna sluter upp bakom Bollnäs – har samlat in rekordbelopp: "Målet är en miljon kronor"

När det blev klart att den fjärde semifinalen mot Villa skulle spelas utan publik så samlade supportrarna in 275 000 kronor i fiktivt inträde.

Och när klubben rev kontrakten och gick ut med att det är ekonomisk kris i Bollnäs så startade en ny insamling under namnet #tillsammansförbollnäsbandy.

– Det är något unikt, som enskild supporter slog jag rekord när jag samlade in 100 000 kronor för några år sedan (2014), och då var det under lång tid, men annars brukar det inte vara så lätt, säger initiativtagaren Andreas Sonefors, som sedan 2003 varit en av klubbens trognaste supportrar och given i klacken Bollnäs Flames.

Och han är inte ensam om att stötta laget i sitt hjärta.

– Jag vill att det ska gå fort och att det snabbt ska det bli resultat. Backar vi ett par veckor så samlade jag i två omgångar in 34 000 kronor till Flames under slutspelet för våra resor. Det är samma målgrupp som är med nu också och det är väldigt många som är med, säger Andreas Sonefors.

Den nya insamlingen har med råge passerat 300 000 kronor och det är pengar som direkt kommer Bollnäs GIF till del. Något som Andreas Sonefors tror har betytt allt den senaste tiden.

– Pengarna kommer in på föreningens konto kontinuerligt, jag är helt säker på att pengarna i båda insamlingarna har hjälpt till enormt mycket. Så utan det här hade det kunnat vara riktigt illa. Målet är en miljon kronor, och nu har vi samlat in över 300 000 kronor på ett par veckor, säger han.

Hur orolig är du för klubbens framtid?

– Det är klart man är orolig, det finns ett jobb att göra. I det här läget är det enkelt att kolla på att kapa kostnader som spelarlöner och drar ner på personal. Men jag ser också att man kan jobba för att dra in mer pengar. Jag tänkte köra ett eget stadslopp för att dra in pengar, jag springer själv och livesänder det och säljer in sponsorer, det är den nivån det är på nu.

I helgen så gick Bollnäs storstjärna Per Hellmyrs ut och kritiserade Bollnäs för att skylla sin ekonomiska situation på coronakrisen. Enligt honom har det varit illa under hela säsongen och han hoppas på att klubben nu tar ett omtag.

Men det är inget som påverkar Andreas Sonefors inställning till att fortsätta jobba för att rädda föreningen.

– Att föreningens ekonomi varit ansträngd har man vetat om i alla år, och att man fått jobba för att få in slantarna för att satsa. Man vill ju framåt. Jag känner inte att det förändrar något för mig att det är som det är. Jag startade insamlingen utan någon riktning eller med några motkrav från föreningen.

Du har förtroende för klubbledningen?

– Man kan inte bara ha en förening som bara vill existera, den måste vilja något också. Robban (Robert Lindgren, klubbchef) har fått mycket oförtjänt kritik och skit tycker jag. Han kliver aldrig undan utan tar alla smällar och vill saker. Jag vill verkligen att han är kvar och han är en nyckelfigur som jag backar till 100 procent.