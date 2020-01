"Summertime" en favorit i Porgy and Bess – Operan livesänds från Metropolitan till Delsbo

För några år sedan var det många biografer i Hälsingland som visade direktsänd opera med världens största artister. I vår återstår bara två lokaler, i Delsbo och Bergsjö.

– Det är ett stort intresse här, vi brukar ha närmare 40 i publiken, berättar Bo Silwer i föreningen som driver Svea bio.

Den 1 februari livesänds "Porgy and Bess", som skapades av kompositören George Gershwin. Den handlar om den handikappade tiggaren Porgy (Eric Owens) och hans kärlek till narkomanen Bess (Angel Blue). Även den som inte känner till själva operan – eller folkopera som den kallas – kommer garanterat att nynna med i klassiska sånger som "Summertime", "It Ain’t Necessarily So, Bess", "You Is My Woman Now", "I Got Plenty o’ Nuttin’" och "My Man’s Gone Now".

Bergsjögården sänder den 8 februari Verdis opera "La Traviata" direkt från Kungliga operan i Stockholm. Sångarna Ida Falk Winland och Karl-Magnus Fredriksson gestaltar huvudrollerna, i regi av Ellen Lamm.

Den 14 mars kommer nästa opera till Svea i Delsbo. Det är Richard Wagners klassiker "Den flygande Holländaren" som livesänds från Metropolitan med Bryn Terfel i huvudrollen som holländaren som dömts att irra över haven i all evighet.

Balett direkt från Bolsjojteatern blir det den 29 mars i Bergsjögården. En riktig klassiker, Prokofjevs "Romeo och Julia", som förstås bygger på Shakespeares odödliga tragedi. Bolsjojstjärnorna Ekaterina Krysanova och Vladislav Lantratov ses i huvudrollerna som Julia och Romeo.

Den 9 maj blir det säsongsavslutning med live på bio i Delsbo. "Maria Stuarda", Donizettis opera, handlar om den undergångsdömda Mary Stuart och hennes rival, drottning Elizabeth I.

I höst satsar sedan Sveabiografen på tre livesända föreställningar. Bergsjögården har ännu inte fattat något beslut om livesändningar.

Biografteatern i Kilafors har ett annat koncept när det gäller att ta in kulturvärldens storheter till biosalongen, som de gör i samarbete med Söderhamns konstförening. Den 22 februari visas en dokumentär som ger oss en rundtur i Eremitaget i St Petersburg, som har en av världens största konstsamlingar. Den 14 mars sänds dokumentären om den berömda mexikanska konstnärinnan "Frida Kahlo. Viva la vida".