Summer Week inställt – ryktas om spontancruising istället: "Oroliga över hur mycket ungdomar och alkohol det blir"

Under veckan skulle tioårsjubileet av Glada Hudik Summer Week ha arrangerats. Folkfesten brukar locka närmare 35 000 besökare under hela veckan, men i år tvingades man ställa in med anledning av coronapandemin.

Nu ryktas det istället om spontancruising i Hudiksvall, som ska äga rum under lördagen.

– Dessa uppgifter har kommit till oss också. Sen vet vi inte om det blir av eller ej, men de senaste helgerna har liknande hänt i Arbrå och i Bollnäs, säger Helena Sundberg, kommunpolis.

Helena Sundberg berättar att de från polisens håll vet av erfarenhet att spontancruising medför mycket ungdomar och unga vuxna med en hög alkoholkonsumtion, överberusning och hög musik.

– Vi har tagit höjd med extrapersonal till helgen. Sen kommer kommunens fältare vara ute, samtidigt som vi uppmanar föräldrar och vuxna att komma ut. Vi är oroliga över hur mycket ungdomar och alkohol det blir, då vi tidigare fått skjutsa hem flera, och en del har fått hämtas av föräldrar.

Hon fortsätter sedan:

– När vi har publicerat på vår Facebook om cruisingar har vi fått frågor om vad skillnaden är mellan att samlas 100 till 150 personer på Biltemas parkering under natten när den ändå är full dagtid. Skillnaden är att på dagtid sker det nyktert, med alkohol med i bilden är det lättare att glömma bort avståndet. Det medför en större risk om man är alkoholpåverkad jämfört med om det skulle ske på dagtid, då det handlar om egenansvar.

Kan man anordna en spontancruising på ett säkert sätt?

– Cruising är tillståndspliktigt. Många anordnar det genom föreningsverksamheten där de fått tillstånd, vilket det var tänkt nu till helgen, men nu är den inställd. Är det så att någon på exempelvis sociala medier bjuder in och säger att man ska samlas ändå, som otillåten spontancruising, då är det den som uppmanar till det som är arrangör. Man ska vara medveten om det, det är ett stort ansvar på personen, sker det en olycka eller liknande då är man ansvarig.

Helena Sundberg vill skicka med att polisen inte är negativt inställda till att unga ses, men poängterar att man måste ta ansvar.

– Tänk på avstånd, men även ljudnivå, skadegörelse och nedskräpning. Det ska vara trevligt att träffas, inte otrygghet och bråk som många upplever. Så jag önskar att man tar det ansvaret.

På Hudiksvalls kommun har man också hört ryktena om att det eventuellt kommer att bli en spontancruising i Hudiksvall.

– Det är bekymrande om det genomförs när vi har en pandemi. Det kan leda till en ökad smittspridning och det är vi oroliga för. Man har hört hur det varit när det blivit spontancruising på andra ställen, då har avstånden inte hållits och det har varit tight både i och utanför bilarna, säger Ulrika Wenn, biträdande kommundirektör.

Vad gör ni från kommunens håll?

– Det vi kan göra är att jobba förebyggande och finnas ute med fältarbetare. Förhoppningsvis kommer även andra vuxna ut, det är viktigt att hålla avstånd för att vi ska klara av det här. Det handlar om eget ansvar, vi ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.