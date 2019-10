Succé för Ljusdalsbandet – ny stil, nytt album och ny gitarrist: "Man måste utmana sig själv lite"

I slutet av augusti kom Ljusdalsbandet Hellsingland Undergrounds femte album, A Hundred Years Is Nothing. Den gick rakt in på försäljningslistans fjärdeplats, och strålande recensioner har kommit från ett flertal länder. Ny i bandet är gitarristen Jerry Ask.

– Jag hoppades att jag skulle bli tillfrågad, men jag kom fram till att de aldrig skulle fråga mig.