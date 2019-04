Förbipasserande räddade villa från brandkatastrof: "Såg en öppen låga som brann på balkongen"

Doris Johansson larmade SOS när hon såg att lågor spred sig från en fastighet i Stugsund under fredagseftermiddagen. Därefter grep rådiga förbipasserande in och släckte elden, något som enligt räddningstjänsten har förhindrat en katastrof.

– Det var många som såg och var här och hjälpte till på många sätt, all heder till dem, säger insatsledare Pär Palm.