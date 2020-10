Studsa och rocka – Felicia utvecklar nya träningsformer för friskusar i Hudik

Att träna med rockring har blivit en riktig hit i Hudiksvall. Det är också det enda stället i Sverige där man kan träna Hips'n hoop, en träningsform utvecklad av Felicia Öjemark Wiik, som inspirerats av Hula hoop som just nu växer i USA.

Även om rockring är den senaste flugan på träningshimlen har den en lång historia. Därför passar den kanske särskilt bra i det äldre åldersspannet – för dem som Felicia på passen kallar för "sina damer".

– De blev alldeles nostalgiska. För dem var det bara att plocka upp kunskaperna från ungdomen och rocka på.

Det var när Felicia surfade runt på nätet, som hon ofta gör för att få nya idéer, som hon såg folk som tränade med rockring på olika sätt.

– Jag började genast läsa om varför det är så bra. Dels väger den här ringen lite mer än en vanlig rockring, så det är lättare att hålla den på plats. Och man måste spänna magen så fruktansvärt när man rockar ... superbra coreträning.

Därifrån gjorde Felicia ett träningsprogram som involverade rockringen och funkade bra i grupp. Bland annat att hålla ringen i ett brett grepp och "köra bil", samt rotera ringen från sida till sida – bra övning för ryggen.

– Lägger man ringen på golvet ska man ha snabba fötter och hoppa över den. Ringarna har också "bullar" på sig, som fungerar som massage åt midjan och det partiet. Det är skiteffektivt - man har världens träningsvärk efteråt, säger Felicia och skrattar.

Hon visar in mig i lokalen på Träningsvarvet i Hudiksvall. Rummet är lite kyligt, redo för arbetande kroppar att sprida värme, och golvet har markerats i rutmönster för att hålla rätt coronaavstånd mellan motionärerna. Runt väggarna står eller hänger olika redskap – de hör till de träningsformer som Felicia är utbildad instruktör i. Och de är en hel del: BodyBalance, Club Mix by Felicia, CrossPower light, Flow & Balance by Felicia, Jumping, Jumping light, SomaMove, Speed Jumping och Tap Power 360 by Felicia. Flera av dessa, som club mix och tap power 360, har hon utvecklat själv.

Felicia Öjemark Wiik säger själv att hon är helt galen i att hoppa på nya saker. Att hon är passionerad i det hon gör märks inte minst när hon börjar berätta om Jumping – träningsformen där man står på en studsmatta och studsar till musik.

– 2014 åkte jag till Bollnäs för att testa att hoppa och det var som att bli blixtförälskad! Jag var ute efter att få kondition men hade ont i knä och vader, så det där kändes perfekt eftersom det är en väldigt skonsam träning. Mattan tar upp 80 procent av stötarna, det har man forskat på. Och man hoppar egentligen inte, utan trycker ned fötterna i mattan. Så här! säger Felicia innan hon flyger upp på en matta för att demonstrera hur det fungerar.

Felicia berättar entusiastiskt att jumping förbättrar balansen, likaså styrka och kondition. Träningen brukar funka även för dem med knäskador och dessutom sätter det igång lymfsystemet, vilket ska skydda mot sjukdomar och stärka immunförsvaret.

– Jag övade själv två månader på min matta och tänkte att det måste bara gå att få folk att fatta vilken underbar träning det är, även om så många var skeptiska till en början, berättar Felicia.

Och det gjorde det. Felicia kör nu sju klasser i veckan och en titt i bokningsappen visar att den här kvällen har ungefär 20 hoppfulla (!) personer ställt sig i kö, i fall någon skulle få förhinder.

Men det finns alltid saker att förbättra, utveckla och förnya. Det är något Felicia lever efter i allra högsta grad. Så när hon började fundera på "sina damer" och hur de skulle kunna ta del av jumping-passen utvecklade hon Jumping light.

– Men det är ingen seniorstämpel på lightpassen, det är till för alla som söker skonsammare träning men ändå vill bli utmanade.

Det är viktigt att man känner efter själv hur pass man orkar träna just den dagen, betonar Felicia.

– Man får fråga sig: Hur mår jag idag? Har jag kraften idag? Känner man sig det minsta tveksam får man stanna upp och lita på sig själv och det man känner. Man får jobba med sina inre energier. En stor del av träningen är också att man måste andas! Det brukar jag påminna om på passen – att andas.

Du testar hela tiden nytt, så vad är på gång just nu?

– Jag utbildar mig just nu på distans till PT (personlig tränare, reds anm). Jag är så himla nyfiken på kroppen och när folk frågar vill jag kunna svara. Människokroppar är så olika och alla kan klara allt på sitt sätt. Man måste alltid utmana sig själv, säger Felicia.

Hon har alltid varit sportintresserad och hon har sysslat med det mesta under uppväxtåren i Hedvigsfors, till exempel att springa och åka längdskidor, om än inte knutet till någon klubb. Mest gällde dock teater och dans.

– Mitt yrke är egentligen konstnär. Jag är keramiker och bildkonstnär och under många år sysslade jag också med shower. Vi uppträdde bland annat på Casinot i Sundsvall och då gjorde jag koreografin, berättar Felicia.

Som instruktör firar hon nästa år tioårsjubileum men lusten och nyfikenheten på det hon gör bara växer.

– Jag är så himla nördig att jag brukar gå hit om kvällarna och pyssla med mina mattor. Och jag vet inte hur många timmar i veckan jag lägger på att hitta rätt musik till mina pass. Jag älskar det här, säger hon.

Rummet har nu fyllts av motionärer, både gamla och unga, och de står snart redo med sina rockringar. Musiken drar igång och under tiden ropar Felicia ut uppmuntrande och peppande ord från scenen.

Det ser imponerande ut när ett tjugotal kvinnor står och rockar och i en vattenpaus hinner jag fråga en av kvinnorna om det inte är svårt att hålla rockringen på plats.

– Första passet tänkte jag att "jag får skämmas ihjäl, jag kommer att tappa den hela tiden." Men det gick faktiskt bra och nu går jag på varenda pass jag kan. Det är så himla kul!